ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن 35 أكتوبر 2020

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عمر شويل - جدة ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن 35 بعد التغيرات الجديدة في صرف دعم حساب المواطن الذي يهدف إلي تخفيض الآثار المترتبة على الإصلاح الإقتصادي والتي تمر بها المملكة العربية السعودية طبقاً لرؤيتها في 2030م، والتي أدت إلى رفع الضرائب والرسوم علي المواد الغذائية ومواد الطاقة والمشروبات والعديد من المنتجات الأساسية التي تهم المواطنين، لذا يعد برنامج حساب المواطن جزء هام في توجيه الدعم إلي المستحقين الذين يعانون من مرارة الإصلاح الإقتصادي.

ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن 35

في ظل حالة الترقب والانتظار الشديد من هؤلاء المواطنين السعوديين الذين يعانون من ضيق العيشة والاحوال الاقتصادية تتكاثر التساؤلات والاستفسارات حول الموعد النهائي لصرف الدفعة 35 من حساب المواطن، يعلن رسمياً موقع حساب المواطن على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بدء صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020م، وذلك بعد عدة تغييرات حدثت في الآونة الأخيرة وتسبب في الحيره والقلق إلي المواطنين المستفيدين من الدعم نظراً للإعلان من قبل على بعض المواقع الإلكترونية تغيير موعد الصرف هذا الشهر، حيث أن الموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن هو يوم 10 من كل شهر ميلادي.

الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق

قبل نزول حساب المواطن الدفعة 35 اعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمستفيدين من الدعم خلال شهر أكتوبر 2020م الجاري، وناشد البرنامج كافة المستفيدين الذين خرجت نتيجتهم غير مؤهل التقدم بطلب اعتراض ورفع المستندات المطلوبة.