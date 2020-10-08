نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب قرار التعليم عن بُعد خلال الخمس أسابيع المقبلة وخياران للمرحلة المقبلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترقب قرار التعليم عن بُعد, يتنظر جميع أولياء الأمور وجميع الطلبة والطالبات قرار وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بخصوص قرار استمرار التعليم عن بعد أو عودة الطلبة والطالبات إلي المدرسة وحضور اليوم الدراسي بشكل طبيعي قبل انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والبدء في العودة إلي ممارسة الأنشطة المدرسية وعودة الدراسة بشكل مباشر بين الطلبة والطالبات و المعلم داخل الفصل .

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ترقب قرار التعليم عن بُعد

وقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإشارة إلي انه في خلال الأسبوع الخامس قبل أيام قد تم الانتهاء من تقييم العملية التعليمية عن بعد والرفع للمقام السامي لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باتخاذ القرار المناسب سواء باستمرار التعليم عن بعد أو قرار بعودة الدراسة والتفاعل المباشر بين الطالب والمعلم داخل الفصل, حيث كانت المدرسة خلال الأسابيع الخمس الماضية وما زالت هي مركز الدعم الفني لمنصة مدرستي السعودية , وكانت تواصل جهودها في تقديم الدعم النفسي و المعرفي لجميع أبنائنا من الطلبة والطالبات .

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وبعد الحديث عن ترقب قرار التعليم عن بُعد فيجب أن نوضح أن وزارة التعليم في المملكة قد قامت بإطلاق منصة مدرستي السعودية والهدف من ذلك استمرار العملية التعليمية في النصف الثاني من العام الدراسي السابق 1441 هجرية وذلك بعد انتشار فيروس كورونا ليس علي مستوى المملكة فقط بل علي مستوي جميع دول العالم وذلك حرصاً من سمو الملك وحكومة المملكة علي صحة وسلامة جميع الطلبة والطالبات, ومنصة مدرستي السعودية تعمل علي خدمة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية وعدد 525 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية, ومنصة مدرستي لها العديد من المميزات كالاتصال المرئي ورفع الواجبات و المواد الإثرائية و الدروس المسجلة و الاختبارات ولوحة الأداء للعمل المتابعة و التقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات , وقد تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية للتسهيل في عملية التعليم عن بعد.