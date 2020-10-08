مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد

بلادي – الرياض:بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، صباح اليوم (الخميس)، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وذلك عملًا بالمواد (4، 6، 63) من الدستور والمادة 7 من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964.
وشهدت الجلسة العلنية الخاصة بمبايعة ولي العهد حضور رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدد من كبار الشيوخ والشخصيات في الدولة.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد زكّى في وقت سابق أخاه الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد، وباركت أسرة آل صباح هذه التزكية.
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