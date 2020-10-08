ليست لكبار السن فقط.. تعرف على 13 خدمة تقدمها “الصحة” عبر الرعاية المنزلية

بلادي – الرياض:أصدرت وزارة الصحة دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، يحتوي على عرض لـ13 خدمة منزلية تقدمها.

ونشرت الوزارة الدليل عبر منصتها التوعوية” عش بصحة”، وتضمن متابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات العلاج الوريدي، والعناية والوقاية لمرضى قرح الفراش، والعناية بمرضى أنابيب التغذية المعوية، والعناية التلطيفية.

واشتمل الدليل على تقديم خدمات العلاج الطبيعي، والعناية بمرضى القسطرة البولية، إضافة إلى النقل غير الإسعافي، والتحاليل المخبرية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.

واحتوى الدليل على تعريف بآلية الوصول لخدمات الرعاية الصحية المنزلية من داخل المستشفى وخارجه، وتوضيح للفئات التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية حيث لا تقتصر على الكبار فقط بل تشمل مرضى السرطان، ومرضى بعد العمليات الجراحية، ومرضى ألزهايمر، والمرضى بعد حوادِث السيارات وإصابة الرأس.

إضافة إلى ذلك فقد شمل الدليل مرضى الصحة النفسية، ومرضى طريحي الفراش، ومرضى الضغط، ومرضى القسطرة البولية، ومرضى قرح الفراش والجروح، ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي، ومرضى مشاكل الجهاز التنفسي، ومرضى المضادات عن طريق الوريد، ومرضى القلب، ومرضى السكر، ومرضى التأهيل والعلاج الطبيعي، ومرضى الجلطات، ومرضى الفتحات المعدية.