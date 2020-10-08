“رئاسة الحرمين”: تخصيص 4 مقرات لعزل أي حالات اشتباه بـ”كورونا” بين المعتمرين

بلادي – الرياض:كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تخصيص 4 مقرات للعزل الصحي لعزل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس “كورونا” المستجد يتم رصدها بين المعتمرين.
وقال المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين هاني حيدر في المؤتمر الصحفي عقد أمس (الأربعاء)، إنه تم حتى الآن استقبال أكثر من 24 ألف معتمر، وإنه لم يتم تسجيل حالة إصابة بالفيروس بينهم.
وأشار إلى أن الرئاسة خصصت أكثر من 200 جهاز تعقيم للأيدي موزعة في أرجاء المسجد الحرام، إضافة الى أكثر من 4000 عامل يقومون بغسل وتعقيم المطاف والمسعى بعد الانتهاء من كل فوج، كما غسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً.
وأبان أنه تم توفير كاميرات حرارية متطورة لقياس درجة حرارة المعتمرين قبل الدخول للمسجد الحرام، كما يتم التأكد من ارتداء الجميع الكمامات، وتقيدهم بالإجراءات الاحترازية الأخرى من التباعد الاجتماعي، والالتزام بالمسارات المحددة داخل صحن المطاف.
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