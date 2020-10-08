هيئة المدن والمناطق الاقتصادية تُمدد مبادرة “ندعمكم لاستمرار أعمالكم” حتى نهاية العام

بلادي – الرياض:أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تمديد فترة مبادرة “ندعمكم لاستمرار أعمالكم”، وذلك من أجل ضمان استمرارية أعمال المستثمرين، وتمكينهم من الاستفادة من المبادرات الحكومية التي أطلقتها القيادة للحدّ من تداعيات جائحة كورونا على القطاع الاستثماري.

وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة أُطلقت مع نهاية الربع الأول من العام الجاري عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°)، ومن المقرر تمديدها حتى نهاية العام الجاري.

الجدير بالذكر أن المبادرة تتضمن تعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة، بالإضافة لمجموعة من المحفزّات والتسهيلات مثل تجديد التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية.