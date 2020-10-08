الدفاع المدني: لا إصابات نتيجة “حريق الدمام”.. وجار التحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه

بلادي – الرياض:أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه لا إصابات نتيجة الحريق الذي اندلع في عدد من المحلات التجارية بحي بدر بالدمام مساء الأربعاء، مؤكدةً أنها فتحت تحقيقًا لتحديد أسباب الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، أن فرق الدفاع المدني بالدمام أخمدت حريقًا اندلع في عدد من المحلات التجارية، واستطاعت منع وصوله للمحلات والمباني السكنية المجاورة.

وأضاف في بيان صدر صباح اليوم (الخميس)، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات –ولله الحمد- وجار التحقيق لتحديد أسباب نشوبه.