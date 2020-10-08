نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بنك التسليف والشروط الخاصة بكل قرض وقيمة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك التسليف التي تقدم تيسيرات كبيرة في عمليات السداد والذي يحظي باهتمام كبير من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين والذي يساهم بشكل فعال لخروج المتعثرين من ازماتهم المالية من خلال القرض الحسن الذي يقدمه بنك التسليف أو ما يسمي عن البعض ببنك التنمية الإجتماعية، حيث يوفر بنك التسليف العديد من القروض الميسرة إلي كافة المواطنين بشروط ومعايير مبسطه للغاية يتمكن كل مواطن يرغب في الحصول على أي نوع من القروض بالتقديم والإستفادة من المميزات الجديدة التي يقدمها بنك التسليف.

قروض بنك التسليف

نجد في قروض بنك التسليف عدة شروط لكل قرض، ومع مراجعة شروط قروض بنك التسليف نجد تشابه كبير في الشروط بين كل القروض، لذا نوضح لكم في البداية أهم أنواع قروض بنك التنمية الإجتماعية.

قرض الزواج

قرض الزواج هو واحد من أهم القروض التي يتم الإقبال عليها من قبل الشباب المقبلين على الزواج، ويوضح بنك التسليف عن أهم شروط قرض الزواج والتي جاءت كالتالي:

يجب على المتقدم على قرض الزواج تقديم صورة من عقد النكاح.

تقديم نموذج 105.

اذا كان المتقدم موظف باحادي القطاعات الخاصة أو الحكومية ضرورة تقديم مستند يوضح الراتب الشهري خلال آخر 3 شهور.

ضرورة تقديم صورة الهوية الوطنية.

قرض تمويل الشباب

قرض تمويل الشباب يوفر هذا القرض مبالغ مالية تقدر 60 ألف ريالاً سعودياً ومع توفير مشاريع جاهزة يستطيع من خلالها المقلبين التنفيذ مباشرةً وتعد شروط قرض تمويل الشباب كالتالي:

الجنسية السعودية لكل متقدم.

العمر لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المتقدم متفرع لمباشرة المشروع.

قرض ترميم المنازل

قرض ترميم المنازل أحد أهم القروض التي يقبل عليها الكثير من الأسر السعودية من أجل إعادة هيكلة المنزل أو الوحدة السكنية التي يقيم فيها المتقدم للحصول على القرض وبعد شروط بسيطة يمكنها اقناء هذا القرض، والتي جاءت كالتالي: