نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسوية المكافأة لغير مستحقي المعاش وشروط صرف معاش التقاعد المبكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديد شروط صرف معاش التقاعد المبكر لمن هم دون الستين عام، وتوضيح كيفية تسوية المكافأة لغير مستحقي المعاش، حيث ذكرت المؤسسة أن من لا تتوافر لديه شروط استحقاق المعاش التقاعدي فإنه يستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة، ويتم حسابها وفقاً لعدد سنوات الخدمة، حيث يتم المكافأة بحاصل ضرب الراتب الأساسي الأخير × 10% × مدة الخدمة بالأشهر في حالة لم تتجاوز مدة الخدمة 10 سنوات، بينما يتم حسابها بحاصل ضرب الراتب الأساسي الأخير × 11% × مدة الخدمة بالأشهر في حالة تراوحت مدة الخدمة بين 10 و 25 عام.

شروط وحالات صرف معاش التقاعد المبكر

وفيما يخص حالات صرف المعاش المبكر لمن هو دون الستين، فقد كشفت المؤسسة عن ثلاث صور يمكن من خلالها ان يقوم المشترك بصرف معاشه التقاعدي قبل أن يتم الستين عام وهي:

الصورة الأولى هي إذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثمائة شهر، وتوقف عن مزاولة عمل خاضع للنظام، يكون له حق طلب صرف معاش التقاعد. الصورة الثانية التي اشترطتها المؤسسة علي الراغبين في الحصول علي المعاش التقاعدي المبكر قبل بلوغهم سن الستين، فهي تختص بالمرأة المشتركة التي بلغت الخامسة والخمسين من العمر، وتتوافر لديها مدة اشتراك لا تقل عن مائة وعشرين شهراً، وتوقفت عن مزاولة عمل خاضع للنظام فيكون لها حق طلب صرف معاش مبكر. الصورة الثالثة فهي بالنسبة للعاملون في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة الذين توقفوا عن مزاولة العمل، وتوافرت لديهم مدة اشتراك لا تقل عن مائة وعشرين شهراً، بالاضافة الى الشروط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، يكون لهم الحق أيضا في طلب صرف المعاش المبكر.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انه في حالة عودة الحاصل علي معاش التقاعد المبكر إلى عمل خاضع للنظام مرة أخرى قبل بلوغه سن الستين فسوف يتم يتم إيقاف الصرف له وإذا كان أجره من هذا العمل اقل من قيمة المعاش التقاعدي فسوف يُدفع له الفرق.

آلية تسوية المعاش التقاعدي

بعد انتهاء خدمة المشترك يتم معاملته بواحدة من طريقتين هي:

الطريقة الأولى يتم فيها تسوية المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابق والأخيرة، باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة. الطريقة الثانية يتم تسوية معاش المشترك عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت وفقا لمتوسط الأجر الشهري، وذلك خلال العامين الأخيرين منها، أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويتم إضافته إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته الى العمل الخاضع للنظام.

ويمكنك استخدام خدمة البيانات المالية للمعاش التقاعدي والاستقطاعات عبر المؤسسة العامة للتقاعد، كما يمكنك الإطلاع على حاسبة المعاش التقاعدي وعرض البيانات المالية للمتقاعدين، وشروط صرف المستحقات التقاعدية للمصاب بسبب العمل في كل الظروف، والتعويض عن الإجازات السنوية بعد انتهاء الخدمة للمدنيين والعسكريين، وكذلك آلية احتساب المعاش وتسوية مكافأة نهاية الخدمة في نظام التقاعد للمدنيين والعسكريين

أما إذا انتهت مدة الاشتراك الأخيرة بسبب العجز غير المهني أو الوفاة فان المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته يتم تقديره على أساس معاش التقاعد وفق القواعد السابقة أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوبا طبقا لقواعد حساب معاش الوفاة أو العجز غير المهني أي المعاشين أكبر.