كل ما تريد معرفته عن اسهم شركة ارامكو السعودية وظائف شركة أرامكو

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عمر شويل - جدة تجمع شركة أرامكو السعودية فريقًا مكون من جنسيات مختلفة وكثيرة ويتكون هذا الفريق الوظيفي، من 70 ألف من الموظفين والموظفات، والتي تتسابق جهودهم بشكل مستمر على النجاح الدائم، قُدرت شركة أرامكو السعودية بقيمة بين 1.25 تريليون دولار، و 7 تريليون دولار مما يجعلها من أكبر الشركات العالمية.

أرامكو السعودية للتوظيف

نحن في شركة أرامكو نقوم باستقطاب بعض الموظفين المتميزين، من ذوي الكفاءات العالية، لما توفره الشركة لهم من فرص عمل مناسبة ومجزية، وتقوم بمنحهم الفرص حتى يحدث تغيير إيجابي من خلال فرص العمل الذي يؤدونه.

وأيضًا تمنح شركة أرامكو السعودية الموظفين، فرصة عمل للقيام بالأعمال التي ظل يحلمون بها، وسوف توفر لهم الدعم حتى يقوموا بتحقيق إنجازات في العمل، أكثر من تصورهم وتوقعاتهم، وسوف تقوم الشركة بالتزامها، ودعم كفاءات استهلاك الطاقة وتصديها للتحديات العالمية، الذي يتمثل في التقليل من الانبعاثات، وانطلاقًا من وضع الشركة السعودية والتي تكون الرائدة في مجالاتها، وهي إنتاج الغاز الطبيعي والنفط.

فروع أرامكو السعودية

نبذة مختصرة عن شركة أرامكو السعودية عرفت بهذا الاسم منذ عام 1933 وهو اختصارًا لشركة النفط العربية الأمريكية، وسوف نتحدث عن فروعها وهي: