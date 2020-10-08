نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر hrsd.gov.sa .. رابط وطريقة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة 1442 عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في السطور التالية طريقة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة بالمملكة السعودية، حيث يستطيع جميع مواطني المملكة والمقيمين بأراضيها والوافدين معرفة رسوم مكتب العمل التابع لمكتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مكتب العمل للمواطنين، كما يقدم المكتب العديد من الخدمات المتنوعة والمختلفة ومنها خدمة الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة، وخدمة الاستعلام عن تصريح عمل، والاستعلام عن صلاحية رقم دفع تصريح العمل، كما يمكنكم الاستعلام عن اسم الكفيل وتحويل كفالة عامل وافد وغيرهم.

طريقة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل

يمكنكم الاستعلام عن رسوم مكتب العمل ضمن الخدمات الالكترونية العديدة التي تقدمها وزارة العمل عبر موقعها بكل سهولة برقم الإقامة لعام 1442 فقط عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الذهاب إلى بوابة الخدمات الالكترونية للعمل. كتابة رقم الإقامة الخاصة بالمواطن. كتابة رمز التحقق المتغير والضغط على كلمة بحث. سيقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح جميع البيانات الخاصة برسوم مكتب العمل. التوجه بعد ذلك إلى مكتب العمل لدفع الرسوم المستحقة.

خدمات مكتب العمل لعام 1442

تقدم الوزارة لمواطني المملكة السعودية والمقيمين بداخلها عدد من الخدمات الإلكترونية وأهمها معرفة رسوم مكتب العمل عن طريق استخدام رقم الإقامة فقط لمعرفة تكلفة الرسوم المستحقة لمكتب العمل خلال فترة إقامته لسدادها والحصول على تصريح عمل جديد وكل ذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الانترنت، ومن ضمن الخدمات المتاحة من خلال موقع الوزارة خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية وخدمة الاستعلام عن وافد هارب، وغيرهم من الخدمات المقدمة والتي يستفيد بها جميع المقيمين بالمملكة السعودية سواء من مواطني المملكة وحاملي الجنسية أو الوافدين إليها بهدف العمل.

رسوم مكتب العمل لاستخراج رخصة

قد حدد مكتب العمل رسوم استخراج رخصة العمل وهي كالآتي: