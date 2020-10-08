بتوجيه من أمير المنطقة.. أمانة عسير تشرع في تأهيل وتطوير قرية “زبنة” التراثية

بلادي – الرياض:شرعت أمانة منطقة عسير في إعداد الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير قرية “زبنة” التراثية الواقعة غرب مدينة أبها، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وتأتي عملية التأهيل ضمن تطوير القرى التراثية في المملكة، وذلك بعد أن أبدى أهالي القرية موافقتهم لتأهيل قريتهم، بعد نجاح مبادرة “نشامى عسير” في إعادة وتأهيل عدد من القرى التراثية.

وأوضح مسؤول فريق أمانة عسير المهندس خالد العمري أن العمل سيبدأ الأسبوع المقبل، بدعم وتمويل من شركة “شدا” للتطوير والاستثمار العقاري.

وتعـد قرية زبنة إحدى قرى آل شدادي بربيعة ورفيدة وتضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية الممتدة منذ عقود.

وكان قد تم خلال الأسبوع الماضي توقيع عقد تطوير أربع قرى تراثية بالمنطقة، هي قرية “القرّية” بمحافظة تنومة، وقرية “آل عكاس” غرب أبها، وقرية “آل خلف” بمحافظة سراة عبيدة، وقرية “آل ينفع” بمركز تمنية.