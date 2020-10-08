مذكرة تفاهم رباعية لدعم التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

بلادي – الرياض:أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أنه وقع اليوم (الخميس) مذكرة تفاهم مع وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومجلس الغرف السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لدعم التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير الراجحي أن هذا التفاهم يأتي في إطار التعاون الدائم مع كافة القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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