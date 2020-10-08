المفتي للمعتمرين: لبس الكمام الذي يغطي جزءًا من الوجه ليس عليه فدية

بلادي – الرياض:أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن المُحرم إذا احتاج إلى لبس الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءًا منه؛ ليس عليه فدية.

ونقلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تصريح سماحة المفتي بهذا الخصوص، والذي جاء نصه: “إن الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءا منه إذا احتاج المُحرم إلى لبسه فإنه لا يترتب على لبسه فدية”.

يذكر أن الحرم المكي بدأ الأحد الماضي في استقبال أفواج المعتمرين من داخل المملكة، بعد تعليق للعمرة استمر نحو 7 أشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية الصحية، ومن بينها لبس الكمامة.