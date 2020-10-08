“البيئة” تجري محادثات لإنشاء مرفأ مدينة الدمام.. وتوقعات ببدء تنفيذ البنية التحتية خلال عام

بلادي – متابعات :يجري فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مناقشات مع أمانة وهيئة تطوير المنطقة، بشأن إنشاء مرفأ مدينة الدمام.
وأوضح مدير فرع الوزارة، عامر المطيري، أن المناقشات الجارية تتعلق باعتماد موقع مرفأ مدينة الدمام، مضيفاً أنه تم تحديد الموقع على الطريق المؤدي إلى جزيرة المرجان، متوقعاً بدء العمل في تنفيذ البنية التحتية للمشروع خلال عام.
وأكد أن هناك دراسة لتطوير مرفأ سيهات، مضيفاً بحسب صحيفة “اليوم” أن الدولة تدعم التوسع في الاستزراع المائي، كما تستهدف الوزارة رفع كفاءة الصيد في المنطقة، وزيادة عدد الصيادين، وتوطين مهنة الصيد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.
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