نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد العسكريين والمدنيين الشهر الجاري وجدول باقي الشهور في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات المتقاعدين 1442/2020 صرف رواتب المتقاعدين في المملكة أوضح لكم معلومات عن توقيت دفع معاشات شهر نوفمبر عام 2020، وتقوم هيئة التأمينات لدفع المعاشات في شهر نوفمبر خطة معينة لعدم وجود عدد كبير من الناس، لكي لا يتضرروا، ويجب عليهم الالتزام بجميع الأوامر لسلامتهم بسبب فيروس كورونا، ووفرت الهيئة جميع أدوات الحماية لحمايتهم، وتوفير لهم الكثير من الكمامات، والمطهر، ويجب عليهم أن يلتزموا بلبسها، والالتزام بمسافات التباعد كما حددت وزارة الصحة.

موعد صرف معاشات المتقاعدين

قامت الهيئة بالحفاظ على خطتها للوقاية من الفيروس، واتخاذ جميع الإجراءات لدفع معاشات شهر نوفمبر، لسلامة الناس داخل الأماكن، وهو يوم خمسة وعشرين من شهر نوفمبر وأكدت التأمينات موعد صرف راتب التقاعد عن توقيت دفع المعاش في شهر نوفمبر، وحدثت تعديل في دفتر معاش المتقاعد وعدد أفراد الأسرة التي يوجد بها متوفي، لكي تتواكب مع جميع الأوامر لتوحيد توقيت دفع رواتب لكل عامل داخل البلاد.

جدول مواعيد رواتب المعاشات 2020

وأيضًا تعمل المؤسسة دائمًا على أن توفير لكل متقاعد الخدمات اللازمة له عن طريق الإنترنت لكي تسهل لهم أمورهم من هنا صرف الرواتب للمعاشات يتم صرف رواتب المعاشات في السعودية عن طريق المؤسسة التقاعدية في الديوان العام، لكن بلغ سن المعاش والذي حددته الحكومة بعمر الستين عامًا.

رواتب المتقاعدين

موعد صرف راتب التقاعد بالإضافة إلى الذين أصيبوا بإصابة تمنحهم من الاستمرار في العمل، أو من قاموا بالتقدم على المعاش المبكر وتم الموافقة على طلبهم هذا وقد حددت الهيئة المسئولة عن صرف المعاشات بالمملكة عن صرف المعاش في المملكة يوم الخامس والعشرون من الشهر الميلادي ما لم يكن إجازة رسمية.

موعد صرف راتب المتقاعدين العسكرين

قامت المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة إلكترونية للمواطنين العسكرين والمدنيين الذين يستطيعون من خلالها معرفة موعد صرف راتب التقاعد الخاص بهم من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلي الخروج من المنزل خاصة وفق أخر التطورات التي تشهدها البلاد بعد انتشار مرض كورونا 19 حول العالم.