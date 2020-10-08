نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد شركة المياه الوطنية السعودية خطوات الحجز عبر البوابة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية e.nwc.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد شركة المياه الوطنية السعودية، تقدم شركة المياه الوطنية السعودية لمواطنيها العديد من الخدمات الالكترونية الهامة وعلى رأسها إمكانية حجز موعد المياه من شركة المياة الوطنية السعوديةe.nwc.com.sa، وذلك بهدف حجز موعد مسبق قبل الذهاب إلى الشركة حسب المنطقة التابع لها المواطن ونوع الخدمة لجميع القطاعات الحكومية والتجارية.

خدمة موعد شركة المياه الوطنية

كما تقدم الشركة أيضًا عبر موقعها خدمة طلب وخدمة استلام خطابات الهدم وإعادة البناء، بالإضافة إلى الخطابات المتعلقة بإخلاص الطرف للقطاعات السكنية، و سنوضح لكم في السطور التالية رابط حجز موعد شركة المياه الوطنية السعوديه بالخطوات من خلال موقعنا ثقفنى.

رابط حجز موعد شركة المياه السعودية الوطنية

يمكنكم الدخول مباشرًا على رابط حجز موعد شركة المياه الوطنية السعودية وحجز موعد مناسب والذي يعتبر تصريح دخول يجب إبرازه عند التوجه إلى الشركة في الموعد المحدد، وذلك لتحديد العدد المسموح لزيادة الشركة في نفس الوقت لتجنب الازدحام والتكدس داخل الشركة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

خطوات حجز موعد شركه المياه الوطنيه 1442

طريقة حجز موعد المياه الوطنية عبر البوابة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية حيث يمكنكم حجز الموعد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب مباشرًا إلى رابط البوابة الإلكترونية لشركة المياه.

تحديد الموعد المناسب والوقت ضمن قائمة الطلبات.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بطلب موعد وهي “نوع العقار والمنطقة والمدينة التابع لها المواطن مع تحديد المركز المتوفر به الخدمة لطلبها.

الضغط على كلمة “حجز موعد”

سيقوم الموقع خلال لحظات بتأكيد الحجز وارسال رسالة نصية على الهاتف المحمول واضحة بيانات الحجز، ويجب الاحتفاظ بها لتقديمها للمسئولين.

حجز موعد شركة المياه الوطنية

كيفية التسجيل في الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية والاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية

أماكن خدمة حجز موعد شركة المياه الوطنية

حددت الشركة أن خدمة “موعد” الخاصة بحجز موعد شركة المياه الوطنية ستكون متوفرة بعدد من الفروع في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي والقطاع الغربي وكذلك الجنوبي، حيث يضم القطاع الأوسط أحياء النزهة والسلي والخرج والدوادمي والمجمعة بمدينة الرياض، على أن تتاح الخدمة في محافظات الهفوف وحفر الباطن ومدينة الدمام التابعين للقطاع الشرقي، ومدن أبها ونجران والباحة وجازان بالقطاع الجنوبي والفرع الرئيسي لشركة المياه بالمدينة المنورة ومدينة ينبع ومدينة تبوك وذلك بالقطاع الشمالي الغربي، وأخيرًا ستتواجد الخدمة بمدن عرعر وحائل وبريدة والجوف في منطقة القطاع الشمالي.