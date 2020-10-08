نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل حساب المواطن إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر طريقة التسجيل حساب المواطن ، هي أكثر ما يهم المواطن السعودي متوسط ومحدود الدخل لذلك قام المسئولين عن برنامج حساب المواطن بإطلاق البوابة الرسمية للبرنامج لتسهيل تسجيل المواطنين عليها إلكترونياً، فضلاً عن العديد من طرق التواصل المختلفة للمستفيدين والتي منها رقم هاتف البرنامج وخدمة عملاء البرنامج وذلك لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عن موعد صرف الدفعات، لذلك سوف نتعرف على طريقة التسجيل والاشتراك في برنامج دعم المستفيدين.

طريقة التسجيل حساب المواطن

يعد عمل المملكة العربية السعودية على تسهيل طريقة التسجيل حساب المواطن من أهم العناصر في خطتها الكلية من أجل تيسير حصول المواطنين السعوديين على العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة.

الدخول على موقع برنامج حساب المواطن

من أهم الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية مؤخرًا ومواكبة للتطورات التكنولوجية تصميمها برنامج الإلكتروني مخصص للمواطنين من أجل حماية مصالحهم في ظل أنتهاجها لسياسة التطوير الاقتصادي، ويتميز هذا البرنامج بسهولة الدخول عليه، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

لابد من الدخول على رابط الموقع الرسمي الذي قد خصصته المملكة العربية السعودية لهذا الأمر.

وبعد ذلك يكون لابد من من اختيار حقل “تسجيل الدخول”، وحينئذ تظهر بعض الخانات التي يطلب فيها كتابة المعلومات الشخصية للمستخدم فيكون لزومًا عليه كتابة رقم هويته الشخصية، وكذلك تاريخ ميلاده، وعليه كذلك إدخال رقم الهاتف الخاص به.

وأخر خانة يطلب فيها رمز التحقق، وهنا يلزم اختيار أمر “التسجيل”.

طريقة التسجيل حساب المواطن

وبعد انتهاء مرحلة التسجيل على الموقع المخصص لهذا الأمر، يتم إرسال رسالة إلى المستخدم من خلال رقم الهاتف الذي قام بإدخاله مسبقًا تحتوي على الرقم السري الذي من المفترض أن يستخدمه المواطن، وبعد ذلك تبدأ خطوات تسجيل حساب المواطن.

حيث تظهر نافذة يطلب فيها إدخال الرقم السري الذي تم إرساله له وكذلك رمز التحقق، ويتبقى فقط اختيار أمر الدخول.

وفي المرحلة التالية يلزم تغيير الرقم السري وذلك من خلال كتابة الرقم الذي أُرسل له وبعد ذلك إضافة رقم جديد يعينه المواطن، واختيار أمر التغيير أو حتى أمر إلغاء التغيير.

وبعد تمام التسجيل على حساب المواطن تنبعث نافذة تحتوى على قائمة من الاختيارات مثل اختيار أمر تعبئة واستكمال الطلب، أو إظهار ملخص المعلومات الخاصة بالمستفيد، أو أمر تغيير استبدال رقم الهاتف، أو استبدال وتغيير الرقم السري)، وهنا يلزم اختيار أمر التعبئة واستكمال الطلب.

البيانات المطلوبة للتسجيل على حساب المواطن

من أهم الإجراءات المطلوبة من أجل التسجيل في هذا الحساب، هي استيفاء كافة البيانات اللازمة لهذا الأمر والتي لابد من توضيحها في الحقل الخاص بها في البرنامج.