نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري هو من اهم المواضيع التي يبحث عنها المواطن السعودي فقد قدمت الحكومة السعودية خدمة استعلام صندوق التنمية العقاري للمواطنين الباحثون عن سكن مناسب لهم ولاحتياجاهم وتضامننا منها قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان بتطوير شامل ومتكامل في خطة الوزارة والعزم علي القضاء التام علي أزمة الإسكان فتم أنشاء صندوق التنمية العقارية لحل مشكلة الإسكان للشباب والمقبلين علي الزواج والأسر التي بلا مأوى وسوف نشرح لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية وكذلك كيفية التسجيل في صندوق العقاري للراغبين في ذلك.

الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري

تم أنشاء صندوق التنمية العقاري بناء علي مرسوم ملكي من سمو ملك السعودية في الحادي عشر من جمادي الأخر عام 1394 هجريا يوافق الحادي عشر من شهر يوليو سنة 1945 ميلادي بهدف تحقيق أرباح من مشاريع الإسكان وتوفير وحدات سكنية جيدة بأسعار مقبولة للشباب والراغبين في امتلاك شقة بهدف السكن وتم أنشاء مقر لصندوق التنمية العقاري في العاصمة السعودية الرياض علي أن يكون وزير الإسكان هو رئيس الصندوق وبعد عام من أنشاء الصندوق تم أعطاء أول قرض للشباب المتقدمين لإنشاء مساكن لهم وتوفير ارقي سبل الراحة في السداد وتعريفهم كيفية الاستعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني.

خدمات صندوق التنمية العقاري

يقدم صندوق التنمية العقاري الكثير من الخدمات للمواطن السعودي من اجل تحقيق اكبر استفادة من القرض المقدم من الصندوق لدعم المشروع السكني المقبل علية المواطنين وكيفية التسجيل في الصندوق وكذلك معرفة متأخرات صندوق التنمية العقاري ومن ضمن الخدمات التي يقدمها هي:

تقديم القروض الشخصية للشباب لإنشاء الوحدات السكنية الخاصة بهم بدون فوائد مع تقديم كافة الضمانات التي يطلبها الصندوق ويتم مد فترة سداد القرض لمدة تصل إلي 25 عام. كما تقدم وزارة الإسكان القروض الكبيرة لأصحاب المشاريع والأعمال الإنشائية الموسعة لإنشاء وحدات سكنية علي مساحات واسعة لتوفير مساكن للشباب بأسعار بسيطة ومناسبة لهم وقد تصل هذه القروض إلي 10 مليون ريال سعودي دعما من وزارة الإسكان. يقدم صندوق التنمية العقاري خدمة الاستعلام عن المستحقين للقروض العقارية المدعومة وكذلك اطلق الصندوق خدمة اعرف دورك وكذلك خدمة عجلها للتيسير علي المتقدمين لصرف قيمة القرض بشكل اسرع وايسر لهم. كما يقدم الصندوق خدمة ألية التسجيل في القروض المعجلة لتيسير خدمة المواطنين وتحقيق اهداف صندوق التنمية العقاري في المستقبل.

طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقاري

يمكن للمواطنين السعوديين الدخول عبر رابط الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري التابع للموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية والذهاب إلي أيقونة صندوق التنمية العقاري والضغط علي تسجيل وسوف تظهر صفحة يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبيانات الأسرة الخاصة بك والضغط علي زر تسجيل.