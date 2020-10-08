شيء من الحياة…. حنان المحمدي

ذهبت إلى الطبيب أحمل يدا متورمة عاجزة عن الحركة ولم يكن بحاجة ليخبرني بضرورة الراحة لأن يدي قررت أن ترتاح وأن تضرب عن العمل إلى أن يشاء الله لا أعرف كيف التهبت أوتار يدي وكأنها تحتج على كثرة العمل بدون مراعاة لكيانها وبدون تقدير لفضلها عندما سألني الطبيب هل حملتي شيئا ثقيلا ؟لم اذكر فهو العمل المنزلي المعتاد ولعل اهمالي هذا كان سببا منطقيا لتتخذ يدي موقفا حازما وتتوقف عن الحركة حينئذ سلمت أمري لله وقررت أن اواصل أعمالي بيد واحدة واستغني عن الأخرى حتى تشفى .ولكنني هزمت شر هزيمة أمام صعوبة الأمر فأبسط الأعمال تنفذ بجهد ووقت مضاعف. أصبح الوضع مزريا جدا ومؤلما جدا

هذه التجربة المرضية علمتني الكثير .علمتني مدى ضعفي وأن كل عضو في جسمي لم يخلق عبثا ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة . كثيرة هي النعم التي نرفل بها ولا ندرك قيمتها حتى يأتي المرض ليخبرنا بقيمتها ولعل هذا هو الجانب المضيء للمرض .فالحمد لله حمدا كثيرا يليق بكرمه فيما أنعم به علينا.

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