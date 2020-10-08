أعادت فتح 11 شارعاً.. “أمانة الطائف” تطبق إجراءات صارمة بحق عدد من المقاولين

بلادي – الرياض :أعادت أمانة الطائف اليوم (الخميس) فتح 11 شارعاً أقفلها عدد من المقاولين بمواد البناء والإنشاء ما تسبب في إرباك الحركة المرورية وإتلاف الطبقة الأسفلتية للشوارع في حي الوسام.
وطبقت الأمانة إجراءات صارمة بحق المخالفين، وحذرتهم من إقفال الشوارع النافذة بمواد البناء، مشيرة إلى أن فرق العمل البلدية ستقوم بإيقاف العمل وتطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين، إضافة إلى إلزامهم بتوفير حاويات لنقل المخلفات.
وبينت أن استغلال الشوارع في أعمال البناء يسهم في إتلاف طبقات الشوارع, حيث يتم إغراقها بالماء ومواد البناء في طور التجهيز التي تتسبب في انهيار التربة وإتلاف الأسفلت وتصدع الأرصفة.
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