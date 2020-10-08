نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار السعودي للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار، والذي يعتبر من اهم التمويلات التي يبحث عنها جميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وكان بنك الاستثمار السعودي قد وفر خدمه مميزه لجميع العملاء داخل الأراضي السعودية وهى تمويل البنك السعودي للاستثمار بدون تحويل راتب، وهذا النوع من التمويل ذات أهمية لدى العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ويتميز قرض بدون تحويل راتب والذي يقدمه البنك بتوافقه لأحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا هذا القرض يتميز بعدم صعوبة الاجرائات وأيضا كبر مبلغ التمويل وفترة سداده، وأيضا هناك تمويل بنك الاستثمار الجديد والذي يقوم بمساعدة المواطنين على عمل مشاريع صغيره، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بعمل تغيرات اقتصاديه كبيره حسب رؤية 2030، وسوف نتعرف من خلال المقالة على الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بدون تحويل راتب من البنك السعودي للاستثمار.

تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار

يعتبر عدد البنوك التي تقدم خدمة قرض شخصي بدون تحويل الراتب داخل الأراضي السعودية قليله، مما يسبب إزعاج للأشخاص الراغبين في الحصول على هذا النوع من القروض، وأيضا هناك شركات ترفض تحويل راتب الموظفين عند الحصول على قروض، ولهذا جاء البنك بتقديم تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار ليحصل هذا الأشكال، وسوف نتعرف مزايا الحصول على قروض بنك الاستثمار السعودي بالتفصيل.

عدم الاحتياج لتحويل الراتب الشهري بشكل مباشر على البنك لتسديد أقساطك الشهرية.

طول مدة السداد والتي تتراوح بين ٦ شهور كحد أدنى إلى ٥ سنوات كحد أقصى.

كبر قيمة التمويل والتي تتراوح بين ٥٠ ألف ريال سعودي كحد أدنى إلى ٥٠٠ ألف ريال سعودي كحد أقصى.

التمويل التنفيذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أنه معتمد من الهيئة الشرعية للبنك السعودي للاستثمار.

لا يشترط البنك وجود كفيل.

يستطيع المقترض تقديم طلبًا خاصًا بإعادة التمويل بشرط أن يكون قد قام بتسديد ما لا يقل عن ٢٠% من قيمة التمويل الحالي.

في حال تم زيادة الراتب الشهري للعميل فيمكنه التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي.

إعفاء المقترض من سداد باقي أقساط التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم و البنك يقوم بتسديدها بدلا منه.

إمكانية حصول المقترض على حساب جاري دون تحديد حد أدنى للرصيد لفتح الحساب.

قيمة الرسوم الإدارية المخصصة للحصول على التمويل لا تزيد عن 1%من قيمة التمويل أو 5000 ريال سعودي ويتم اختيار الأقل في القيمة.

إمكانية التقدم بطلب للحصول على دفتر شيكات أو بطاقة صراف آلي بشكل مجاني.

ميزة التمتع بخاصية الوصول إلى خدماتنا المتنوعة بشكل مجاني مثل:

ويعتبر بنك الاستثمار السعودي احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والذي يوم بتقديم خدمات هامه وعديده وقروض مختلفه، وتأتي في مقدمتها تمويل شخصي فورى بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وأيضا كمان وضحنا اعلي المقالة أن البنك لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.