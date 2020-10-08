نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط قبول طلبات سلفة مالية شخصية من منصة سلفة Sulfah والإيداع الفوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب سلفة مالية هي أحد الأمور الهامة التي يبحث عليها الكثير من المواطنين الذي يعملون بالكثير من القطاعات العامة والخاصة، وتقف الدولة بجوار المواطنين من خلال توفير منصة سلفة، فهي منصة إلكترونية تسهل علي المواطنين طلب تسجيل طلب سلفة مالية بسبب التعرض إلى أي ظروف طارئة أو ظروف شخصية مختلفة، ويتم تمويل توفير مبالغ مالية من منصة سلفة تصل إلى 5000 الآف ريال سعودي، وتعد منصة سلفة أحد برامج الداعمة من صندوق النقد العربي السعودي، وتصرف منصة سلفة مبالغ تمويل وفق رقابة إسلامية خالصة لجميع المبالغ، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل لتحويل مبلغ مالي طاري من منصة سلفة الإلكترونية.

شروط وحدود صرف مبلغ طاري من منصة سلفة

تقوم منصة سلفة بصرف سلفة مالية لمن يحمل الجنسية السعودية، بالإضافة إلى صرف مبالغ وفق سن محدد وهو ألا يقل عن 18 عام، كما يجب أن يكون الراتب الشهري في حدود 3000 الآف ريال، بالإضافة إلى وجود سجل ائتماني جيد خاص للعميل، وأن يكون للعميل قد أقضي العميل فترة لا تقل عن 6 شهور علي الأقل في أي جهة عمل.

فوائد التمويل الشخصي من منصة سلفة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية

الحصول علي مبلغ من منصة سلفة يتم إلكترونياً بسهولة من خلال إيداع المبالغ علي الحساب البنكي الخاص بأي عميل، وتوفر منصة سلفة فئات نقدية تبدأ من 1000 ألف ريال حتي 5000 الآف ريال سعودي،وتسهل منصة سلفة صرف مبالغ السلفة لجميع العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة المتعددة داخل المملكة، كما لا تحدد منصة سلفة أغراض محددة للصرف بل يتم صرف المبلغ لأي غرض يختاره العمل وفق أغراضه الشخصية المتنوعة.

كيفية التسجيل لتحويل مبلغ من منصة سلفة خلال دقائق بسيطة من التسجيل

يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة تسجيل طلب سلفة مالية من منصة سلفة إلكترونياً، ويتم ذلك من خلال خطوات تسجيل بسيطة تبدأ بالدخول علي موقع سلفة، ثم يقوك كل عميل يرغب في التمويل بتحديد مبلغ التمويل الذي يحرص علي الحصول عليه خلال وقت سريع من منصة سلفة.

رقم هاتف التواصل مع منصة سلفة للتمويل المالي السريع

سهلت منصة سلفة إمكانية التواصل التليفوني مع خدمة العملاء من أجل الاستفسار عن كل ما يخص التسجيل في منصة سلفة، أو الاستفسار عن أي معلومات تخص مبالغ قروض سلفة وطريقة السداد الشهرية، وموعد تحويل المبلغ وغيرها من الأمور الهامة، علي أن يتم الاتصال علي الرقم التالي 920000327.