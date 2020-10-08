“الأحوال” تكشف عن أكثر الأسماء تسجيلاً في المملكة لعام 1441هـ

بلادي – الرياض :كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الخميس)، عن أكثر الأسماء تسجيلاً في فروعها بجميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1441هـ.

وأوضحت الأحوال المدنية أن أسماء الإناث الأكثر تسجيلاً هي: ملك وحور وديم وورد وكيان وليان ونورة وترف وعنى وريما.

وأشارت إلى أن الأسماء العشرة الأكثر شيوعاً بين الذكور هي: سلمان ومحمد وعبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وسعود وعبدالرحمن وسلطان.