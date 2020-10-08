ترامب يرفض مواجهة بايدن في المناظرة القادمة

بلادي – الرياض :رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركة في المناظرة القادمة في مواجهة خصمه في السباق الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، متهما اللجنة المشرفة على المناظرة بمحاولة حماية بايدن.
وقال لمحطة “فوكس بيزنيس نيوز” إنه لن يشارك في المناظرة الافتراضية، وإن ذلك غير مقبول من جانبه.
من جانبها أكدت اللجنة والمكونة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن غرضها من إقامة المناظرة افتراضيا حماية صحة كل المعنيين وسلامتهم، وأن المرشحين سيكونان في مكانين مختلفين، وكذلك المحاور والجمهور.
يذكر أن إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد ثبتت الأسبوع الماضي، وأمضى 3 أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين، حيث لا يزال يواصل العلاج.
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