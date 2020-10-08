“الإسكان” تتيح للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية إصدار رخص البناء إلكترونياً

بلادي – الرياض :مكّنت وزارة الإسكان المستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية من إصدار رخص البناء الإنشائية إلكترونياً. وأُتيحت الخدمة للمستفيدين الذين اختاروا البناء الذاتي على أراضي الوزارة وفق التصاميم التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع نخبة من المكاتب الهندسية. وتهدف الخدمة الجديدة إلى اختصار الجهد والوقت، وتُقدم بالاشتراك مع منصة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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