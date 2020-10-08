يتضمن 1200 وظيفة بالاتفاق مع “القدية”.. “هدف” يفتح باب التقديم لتدريب ينتهي بالتوظيف في الترفيه والضيافة

بلادي – الرياض :أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وشركة القدية للاستثمار، اتفاقية تنفيذ برنامج تدريبي منتهٍ بالتوظيف في مجال الترفيه والضيافة لـ 1200 شاب وفتاة من خريجي الثانوية العامة ودعم استقرارهم عمليًا بعد فترة التدريب.

وأعلن “هدف” فتح باب التسجيل للبرنامج حتى 17 أكتوبر الجاري، وستبدأ الدراسة في 1 نوفمبر في مدن الرياض والباحة وجازان.

ويستمر البرنامج 30 شهرًا، منها 6 أشهر برنامج أساسي لتطوير اللغة الإنجليزية، و18 شهرًا تدريبًا أكاديميًا على فترتين، لكل منهما 9 أشهر، إضافة إلى 6 أشهر تدريبًا على رأس العمل على فترتين، كل فترة 3 أشهر.

وتتضمن برامج التدريب إدارة الفنادق، وإدارة السياحة، وإدارة المطاعم، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، وإدارة التسويق والمبيعات، وذلك في خطوة ترمي إلى توطين القطاع ورفع نسب مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

وعقب إنهاء الدراسة، سيحصل المتدربون على دبلومات في إدارة الضيافة، كما سيمنحون فرصة العمل مع خبراء الترفيه والضيافة في القدية.