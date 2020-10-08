بعد انتهاء رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.. المستشار التويجري يشكر القيادة

بلادي – الرياض :أعرب المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري عن شكره للقيادة على دعمه خلال رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.

ورفع التويجري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان امتنانه للثقة والدعم الكبير اللذين تشرف بهما.

كما شكر التويجري كل من دعمه خلال هذه الرحلة، مؤكداً أن المملكة ستستمر في دعم المنظمة على كافة الأصعدة.

يُشار إلى أن المنافسة على منصب مدير عام المنظمة انحصرت، اليوم (الخميس)، في مرشحتَي نيجيريا وكوريا الجنوبية اللتين ستصبح إحداهما أول امرأة ترأس المنظمة