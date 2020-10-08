نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها عبر منصة أبشر بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها عبر منصة أبشر بالخطوات، الكثيرون يقومون بالبحث عن طريقة الاستعلام عن الإقامة، ومعرفة تاريخ الانتهاء وطريقة تجديدها من خلال ( أبشر ) الجوازات البوابة الإلكترونية للملكة العربية السعودية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات بكل سهولة، وذلك ضمن خطة المملكة .

ومن خلال موقع ثقفني وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية القيام بذلك بكل سهولة، وسنتعرف على الاستعلام عن تاريخ الإقامة وطريقة تجديدها، وقد تم نقل خدمات الموقع الإلكتروني ( أبشر ) إلى موقع مستقل جديد بعد أن كان على موقع وزارة الدخلية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل كاملة .

الاستعلام عن إقامة

يمكن للمقيمين والمواطنين الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ومعرفة تاريخ أنتهاء صلاحيتها من خلال الموقع الرسمي أبشر الجوازات والمتوفر دائما، وضرورة متابعة انتهاء الإقامة خاصة للوافدين، بحيث لا يتعرض للغرامات أو الترحيل خارج أراضي المملكة العربية السعودية، وتؤكد الحكومة ضرورة معرفة المقيمين بموعد انتهاء الإقامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجديدها قبل انقضاء المهلة المحددة للتجديد .

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة باتباع الخطوات الأتية :

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر الجوازات . ثم قم بالضغط على ( الاستعلامات الإلكترونية ) . ثم انقر على ( الاستعلام عن صلاحية الإقامة ) . ثم أدخل رقم الإقامة . وأدخل رمز التحقق . ثم انقر فوق كلمة ( عرض ) . سيظهر لك تاريخ صلاحية الإقامة، موضحا ما إذا كان صالحا أم منتهي الصلاحية .

خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا

يمكنك تجديد الإقامة إلكترونيا باتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول على موقع أبشر للجوازات . ثم قم بالتسجيل في الموقع إذا كنت مستخدما جديدا . في حال كان لديك حساب، أدخل رقم الهوية وكلمة المرور . ثم انقر على خيار ( الخدمات الإلكترونية ) . ثم اضغط على ( جوازات السفر ) وانقر على خيار ( تجديد الإقامة ) . سيتم عرض جميع المعلومات حول التأشيرة، وكل اسم أمامها يحتوي على رقم الإقامة وتاريخ الإقامة وتاريخ الإصدار والحالة . يمكن دفع رسوم الإقامة عن طريق إضافة حساب مصرفي خاص أو من خلال أحد مكاتب الجوازات . اضغط على العامل الذي تريد تجديد إقامته وستظهر جميع بياناته . ثم اضغط على اختيار فترة التجديد، وانقر للموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد قراءتها . ثم اضغط على كلمة ( تجديد ) . ثم اضغط على ( اختيار عملية استلام الوثيقة ) ويمكنك فعل ذلك من خلال مكتب الجوازات مجانا أو عبر البريد .

يقدم موقع أبشر الكثير من الخدمات للمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة، والاستعلام عن الوافد الهارب، والاستعلام عن هوية المقيم، وغيرها الكثير من الخدمات الإلكترونية الضرورية .

الاستعلام عن هوية المقيم

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق الدخول إلى منصة أبشر للجوازات وتسجيل الدخول، وتعبئة البيانات المطلوبة وإدخال رقم الهوية، سيتم عرض كافة تفاصيل الإقامة التي تم الاستفسار عنها وتاريخ تجديدها ولكن قبل تجديده يجب دفع قيمة المخالفات المرورية إن وجد عن طريق إدخال بطاقة الائتمان من خلال الموقع ويمكن استلامها عن طريق البريد أو من خلال أحد مكاتب الجوازات .

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق الدخول إلى موقع ابشر للجوازات، وتسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة مثل كتابة رقم الإقامة وسيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بصلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها .