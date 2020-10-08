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عمر شويل - جدة الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة نقدم لكم الخطوات عبر موقع ثقني، وموعد صرف دفعة حساب المواطن 35 لشهر أكتوبر حيث يفصلنا عن موعد صدورها، أيام معدودة لذلك تزيد عملية البحث من قبل المستحقين للدعم عبر الشبكة العنكبوتية، تلك المساعدة المالية التي تحرص الحكومة السعودية على تقديمها بشكل دوري لمساعدة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل بالمملكة، في ظل الأوضاع الأقتصادية الصعبة.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة برقم الهوية 1442

موعد صرف الدفعة ال 35 من حساب المواطن شهر أكتوبر من المقرر صرفها يوم 10 القادم، ووفقاً لتعليمات الملك سليمان لا يجوز تأخير صدورها تحت أي ظرف إلا بستثناء واحد فقط، وهو أن يكون يوم 10 في الشهر موافق ليوم عطلة رسمية، وفي تلك الحالة، يتم تأجيل صرف دفعة حساب المواطن ليوم واحد فقط، وبالنسبة للدفعه القادمة سوف تصرف في ميعادها دون أي تأجيل.

طريقة الاعتراض على دفعة حساب المواطن 35

بعد صدور الدفعة ومعرفة كل شخص المبلغ الذي يستحقه، يمكنه الاعتراض عليه في حال كان أقل من المتوقع أو غير مناسب وخطوات الاعتراض على دفعة حساب المواطن 35 تتمثل في التالي: