نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة شخصية والاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة شخصية يعلم الجميع جيداً سواء في الدول العربية أو في الدول الأجنبية أن المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول التي يتم طلب زيارة شخصية إليها من أجل زيارة بيت الله الحرام بمكة، وكذلك البيت النبوي بالمدينة المنورة، كما يوجد في الكثير من الأوقات طلب زيارة شخصية من أجل العمل أو طلب زيارة شخصية لأحد الأقارب المقيمين بالمملكة العربية السعودية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث بعمق عن كيفية الاستعلام عن الزيارات العائلية برقم الطلب، وكذلك كيفية الاستعلام عن طلب زيارة شخصية.

الاستعلام عن طلب زيارة شخصية

يمكن الاستعلام عن طلب زيارة شخصية من خلال التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ونقوم بتسجيل جميع البيانات الخاصة من أجل تسجيل الدخول على الموقع، وبعد ذلك نقوم بالبحث عن مربع خدمة الأفراد، ومنها إلى خانة المواطن ثم نقوم بالبحث عن مربع زيارات شخصية والضغط عليها، ومنها إلى خانة التالي والضغط عليها، وبالتالي سوف يتم الإعلان عن نموذج به العديد من الخانات، ويتم تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم لطلب زيارة شخصية في هذه الخانات، من حيث رقم الهوية الوطنية والاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي، ومنها إلى خانة الموافقة والضغط عليها.

الاستعلام عن طلب زيارة شخصية عائلية

يمكن الاستعلام عن طلب زيارة شخصية برقم الطلب، من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع التأشيرات الإلكترونية، وعمل تسجيل الدخول على الموقع من خلال الرابط الذي حددته وزارة الخارجية السعودية، وبعد ذلك نقوم بالبحث على خانة الاستعلام عن حالة الطلب والنقر عليها، ومنها إلى الخانة التي يتم فيها تسجيل رقم الطلب، وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالشخصية من حيث رقم الهوية الوطنية أو الرقم القومي أو رقم الإقامة الخاص بك، وسوف يكون هناك مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي يجب الرد عليها للتأكد من الشخصية، وبعد الإنتهاء يتم النقر على خانة الاستعلام، وسوف يتم إعلان جميع المعلومات الوافية حول طلب زيارة شخصية.