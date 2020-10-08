نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تطبيق اعتمرنا لاستخراج تصريح العمرة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سمحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية باستئناف أداء مناسك العمرة، شريطة التسجيل في تطبيق اعتمرنا Eatmarna عبر الهواتف الجوالة، واستخراج تصريح أداء تلك المناسك من خلاله، وقد بدأ العمل به من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، إذ يُمَكّن هذا التطبيق من أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، بعد حجز جميع الخدمات، والاتفاق مع متعهدي النقل، والالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة في المملكة، لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد -19”.

يأتي ذلك بعد توقف موسم العمرة لأكثر من 7 أشهر، جراء أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في البلاد، والملايين على مستوى العالم، إذ تزداد أعداد الإصابة به مع كثرة الاختلاط، وعدم مراعاة البعد الاجتماعي، فيما قررت حكومة المملكة فتح العمرة مجددًا بشكل استثنائي، لحين الفتح الكامل المقرر له في أول يناير من العام المقبل، والذي تستقبل فيه البلاد جميع مواطني الدول، خصوصًا التي لم تعد تعاني من أزمة كورونا.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا

وننشر من خلال موقعنا، طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا eatmarna الإلكتروني، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين والمتشوقين لأداء مناسك العمرة، وذلك على النحو الآتي:-

تحميل التطبيق على الهاتف الجوال سواء لهواتف آيفون أو أندرويد.

فتح التطبيق.

ثم الموافقة على منح الأذونات التي يطلبها.

النقر على “مستخدم جديد”.

الضغط على الاستمرار.

اختيار صفة مستخدم التطبيق.

إدخال المعلومات المطلوبة.

الموافقة على الشّروط والأحكام.

أخيرًا، نقوم بالنقر على تسجيل.

الحصول على تصريح من تطبيق eatmarna

وبعد معرفة طريقة التسجيل في تطبيق eatmarna، فإنه من الممكن بكل سهولة، الحصول على تصريح بأداء مناسك العمرة، وذلك باتباع الخطوات الآتية: