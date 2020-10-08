نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى لشباب السعودية راغبي الزواج بقرض ميسر من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الزواج للشباب السعودي؛ أفضل تمويل وطني من بنك التنمية الاجتماعية، قام بنك التنمية الاجتماعية الوطني بالاهتمام بظروف الشباب وبالاخص محدود الدخل من خلال تقديم قروض اجتماعية لمساعدة الشباب على ظروف المعيشة والزواج، ويقدم بشكل مجاني دون أي فائدة.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

لابد من توافر العديد من الشروط حتى يتمكن الشباب السعوديين من الحصول على هذا القرض، أولًا أن يكون الشخص راتبه لا يزيد عن 12 ألف ريال ونصف ولا يزيد عن 3200 ريال سعودي.

إذا كان الراتب يقل عن ذلك فيتم تقليل القرض حتى يتناسب مع قيمة الراتب الذي يحصل عليه الفرد، ولابد أن يوجد لدى الشخص كفيل سعودي الجنسية.

لا يمتلك هذا الشخص أي سجل تجاري، ولا يكون مدان لأي بنك آخر، وأن يكون هذا الزواج الزواج الأول حتى يتمكن من الحصول عليه.

إذا كان الشخص زوجته متوفاة أو تم تطليق زوجته قبل أن يدخل بها، ويشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

الأوراق المطلوبة للحصول على مبلغ التمويل

حتى يتمكن الشخص من الحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية لبنك التسليف أن يكون لديه بعض المستندات الخاصة بهذا التمويل؛ في البداية لابد أن تكون هذه المستندات تشمل العنوان أو الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب، ويوجد بها رقم الهاتف الذي يتم تسجيله في موقع أبشر، ورقم الوثيقة الخاصة بالزواج، بجانب وجود رقم حساب الآيبان.

والاستفسار زيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية من هنا