قصاصات متفرقة ..بقلم : فؤاد بن عبدالرحمن الجهني

‏جميل هو في محتواه عظيم هو في معناه بحجم السماء يمكن التحدث عن مكانه ومكانته في كل أقطار الأرض شمسً اذا طلعت أشرقت بنورها الدنيا وقمر يناجي العشاق كغيمة الضل التي تحمل الغيث سقيا من خالق السماء … أتدرون من هو (( إنه الشعب السعودي الكريم)) بطل السلم والسلام لكل العالم

أن تكون صاحب موقف ولك مبدأ لا يمكن تبديله فهذا شيءً جميل … لكن الأجمل من ذلك إن إكتشفت أنك لست على حق وأن المبدأ الذي تسير عليه هو خطأ وخطأ كبير …(( هو بمنتهى البساطة إعترافك بالخطأ وعدم التمسك به وتركك لذلك المبدأ فتلك هي قمة الشجاعة الأدبية )) رحم الله من أهداني عيوبي

‏الحياة رغم مرارتها لمتغيراتها تبقى جميلة وصافية ولا يعكر صفوها شيء إذا أحسنت التعامل مع مفردات الظروف الوقتيه في حياتك فلا الحزن مستمراً فيها ولا الفرح كذلك مستمر أجعل منها لعبة كطفل صغير أستمتع وأنهض وتجاوز بروتوكولات وأعراف ما أنزل الله بها من سلطان وأترك مسافة بينك وبين الألم

(( جدارة شهادة علم ثقافة موهبة مال جمال … قدرة صحة … مكانة … )) أرجوك لا تحدثني عنها … لكن حدثني بفعلك بعملك ماذا أنت صنعت … في دنياك … لتستحق مكانك تحت الشمس بين البشر … ماذا أنت حققت لا ما ورثت أنت … !!!

‏إياك أن تبخل على نفسك بالإستمتاع بكل لحظة في هذه الحياة … وتعلم أن تجعل منها سعادة تحياها … فإنها راحلة ولن تعود … لا تقل أنك لا أستطيع بل قل لنفسك أستطيع … ولأنك مستخلفً في هذه الأرض ومؤتمن من السميع العليم سبحانه وتعالى … تجاوز عن كل ما يعكر صفو حياتك … ولا تستسلم

وجودك على القمة لا يعني أنك وصلت لكن أستمراربقائك على القمة هو النجاح الحقيقي وإن كنت ترى أن وصولك للقمة الهدف منه أن يراك الناس فثق تماماً أنه لا أحد يراك لأنك بعيد عن تلك الرؤيا البشرية والأجدر بك أن ترى الدنيا بأكملها وأنت على القمة لتعلم معنى النجاح فلا نجاح من غير قناعة

أن تكون مثقف يمتلك ويحفظ الكثير من العلم والمعرفة فهذا لا يعني أنك قادر على تجاوز مفردات ذلك المحيط من حياتك لكن الفارق البسيط بين أن تكون مثقفً حقيقاً يملك العلم والمعرفة هو أن تجعل من محصولك الثقافي والمعرفي عملاً تنطق به أفعالك دون الحاجة إلى إبراز ما تحفظ من معلومة فعملك يكفي

‏الجمال وراء البحث عن المعلومة أي معلومة يكمن في تحقيق هدف الوصول للحقيقة … فتأتي سعادة النجاح لهذا الوصول بتحقيق الغاية … وتحقيق المراد فالوسلية إن كانت متوفرة أو غير متوفرة … تبقى شيء بلا قيمة طالما أنك لا تريد معرفة الحقيقة … أبحث عن تحقيق ذاتك وأجعل لك مكان تحت الشمس

العاطفة شيء جميل والعواطف هي مجموعة أحاسيس تسكن البشر يقسمها المرء حسبما يريد فيعطي منها ويمنع ويزيد وينقص بحسب الحالة الإنسانية لكن القلب بكل تفاصيله لا يمكن تقسيمه ولا يمكن هبته لأكثر من محبوب يسكنه … فإذا كنت تستطيع …فهب قلبك لمن (( … يستحق …)) فلا تظلم قلبك ونفسك

للقصاصات بقية …