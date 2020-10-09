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عمر شويل - جدة المملكة السعودية تطرح عملة مصنوعة من مادة البوليمر بالفيديو، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما عن إطلاق 5 ريالات مصنوعة من مادة البوليمر في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وأكدت مؤسسة النقد أنه تم عمل كافة التصاميم والألوان التي تتناسب مع فئة الخمس ريالات التي تم صناعتها من مادة البوليمر حتى تكون مشابه لتصميم وألوان الفئة الواقية التي يتم استخدامها في الوقت الحالي والتي تكون مصنوعة من القطن.

بجانب مراعاة اختلاف التقنيات الصناعة والمواصفات الفنية التي تم تحديدها بجانب العلامات الأمنية التي تتعلق بهذه الفئة، هذا وقد أوضحت أنه سوف يتم إطلاق الكميات الأولى لهذه الفئة الجديدة بدءا من يوم الإثنين بجانب الخمسات التي يتم استخدامها في الوقت الحالي مع باقي عمله السادس من الأوراق النقدية المتداولة بصفتها رسمية قانونية.

بالفيديو إطلاق عمله الخمس ريالات الجديدة



هذا وقد أوضحت ساما أن هذه الفئة الجديدة تتضمن المعايير التي تتعلق ب طباعة العملة من مادة الـ بوليمر والتي يوجد فيها العديد من المواصفات والعلامات الأمنية التي تكون على مستوى عال من الجودة، بجانب التصميم الموجود عليها حيث يوجد عليه صورة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وفي الربع الخالي صوره حقل الشيبه، أما في شكل النافذة الشفاف يوجد فيها شكل مستمد من شعار رؤية المملكة 2030 ويوجد أيضا في ظهر هذه العملة الورقية منظر للزهور في المملكة السعودية.