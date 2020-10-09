نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. قرار جديد بشأن التعليم عن بعد و4 طرق لتقييم الطلاب بالمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قرار جديد بشأن استمرار عملية التعليم عن بعد من عدمه وذلك بعد انتهاء فترة الأسابيع المحددة للحكم على تجربة التعليم عن بعد من عدمه، حيث قامت وزارة التعليم بإنشاء منصة مدرستي، يمكن من خلالها للطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية الحصول على معارفهم ودروسهم والتواصل مع معلميهم وحضور الحصص الافتراضية والاستماع للشرح، وذلك كبديل عن الحضور الفعلي للطلاب إلى المدارس خوفاً على حياتهم من الموجه الثانية من تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي بدأت تزداد معدلات الإصابة به في الدول الأوروبية مرة أخرى خلال الأيام الماضية.

قرار جديد بشأن التعليم عن بعد من وزارة التعليم:-

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بأنه ونتيجة للخوف على حياة أبناؤنا الطلاب في كافة المراحلة التعليمية فقد صدر الأمر السامي بالموافقة على استمرار عملية التعليم عن بعد فى المدة المتبقية في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442 هـ.

وأشار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأن قرار استمرار التعليم عن بعد سيسرى على كافة مدارس التعليم العام، وأيضاً على مؤسسات التعليم الجامعي وعلى معاهد التدريب التقني.

وأضاف وزير التعليم بأن صدور الأمر السامي باستمرار عملية التعليم عن بعد للأسابيع المتبقية من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442، يعكس مدى اهتمام قيادة المملكة بسلامة الطلبة والطالبات في المملكة من الإصابة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

خطوات التسجيل في منصة مدرستي:-

لتسجيل الدخول في منصة مدرستي، فإنه يجب على الطلاب إتباع عدد من الخطوات لكي تتم عملية التسجيل بسهولة وذلك كالتالي:-

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

يتم فتح المنصة من خلال القيام بالضغط على الأيقونة الخاصة بها بتسجيل الدخول.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق الخاص بالطلب.

يتم النقر على دخول.

4 طرق لتقييم الطلاب عبر منصة مدرستي:-

أعلنت وزارة التعليم عن أنه يمكن تقييم الطلاب عبر منصة مدرستي من خلال 4 طرق وهذه الطرق هي:-

باستخدام الاختبارات الدورية الإلكترونية التي سيقوم المعلم برفعها على منظومة التعليم عن بعد.

مناقشات الطالب ومشاركاته مع معلمه والالتزام بالسلوك الرقمي في التعامل.

من خلال ما يقوم به الطالب من أنشطة وواجبات يعطيها له معلمه.

مدى التزام الطالب بحضور الفصول الافتراضية وفق جدول الحصص المعلن عنها.

وبهذا البيان الجديد الصادر من وزارة التعليم بشأن استمرار عن بعد حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول، فإنه بذلك يكون وزارة التعليم في السعودية قد أسدلت الستار حول إمكانية العودة حضورياً للمدارس بالشكل التقليدي في الفصل الدراسي الأول، وتم تأجيل ذلك لبيان مدى انتهاء خطورة جائحة كورونا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.