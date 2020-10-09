نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل مواطن على ارض وطنه يحلم بمستقبل باهر ومشروع ناجح يكفل له ولأسرته معيشة طيبة لذلك يوفر بنك التنمية الاجتماعي شروط قرض الأسرة والهدف من القرض تمويل ومساعدة افراد الأسرة الذين لا يجدون فرص عمل أو محدودي الدخل ويشمل قرض أيضا الأفراد أصحاب الحرف اليدوية ويحتاجون إلى تمويل بنكي ويقوم البنك بدعم مادي و يساعدهم على تنمية وتطوير وزيادة الإنتاجية وهدفه الحكومة السعودية من إتاحة القروض للمواطنين السعودي وبصورة عامة رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي للأفراد وتشجيع جميع الأفراد القائمين على المشروعات والحرف مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة وبالتالي يمكن الحصول على قرض من بنك التنمية بعد معرفة الشروط التي حددها البنك بخطوات سريعة وبسيطة إلكترونيا يمكن التقديم كل الأوراق و الوثائق المطلوبة للتقديم الإلكتروني وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

نبذة مختصرة عن بنك التنمية الاجتماعية

يعد بنك التنمية الاجتماعية من احد البنوك في المملكة العربية السعودية يهدف البنك تقديم خدمات بنكية لعملائه وخاصة الأفراد قدم لهم قروض تمويلية من خلالها الحصول على قرض الزواج وقرض أهل وقرض ترميم وقرض كنف وفوق ذلك قروض بنك التسليف وهو عبارة عن قرض أسري ويقدم البنك أيضا بعض الخدمات الأخري ليستفيد كل موطن منها تبعا لقواعد وشروط وضوابط وضعها وحددها البنك وذلك حسب كل فئه .

قرض الأسرة من بنك التسليف

مما سبق و تمت الإشارة إلى أن بنك التسليف قرض الأسرة وهو احدي القروض المتاحة من بنك التنمية الاجتماعية ولكل قرض من هذه القروض له شروط وضوابط والمستندات معلن عنها من قبل البنك ومن اهم القروض و يستفيد من هذه القروض الجنسيين الرجال والنساء وأيضا حاملي الجنسية السعودية ويحصل على هذا القرض الأسر التي ليس لديها دخل و الدخل المنخفض و خاصة الفئة المعدومة التي لا تقدر على تحمل أعباء و تكاليف المعيشة في الحياه ودخل الأسرة على القرض دون دفع أي رسوم وذلك مقابل الحصول على القرض وقبل الحصول على القرض يتوجب على المتقدم الدراية بكافة الشروط ومتطلبات التقديم .

اهم شروط قرض الأسرة

– يشترط أن يكون عمر المقترض 70 عاما الكفيل ب 55 عاما .

– أن لا يزيد نصيب الفرد عن 200 ريال سعودي وبعده يتم عملية نصيب الفرد وينقسم دخل رب الأسرة على عدد أفرادها.

– بالنسبة للولد أن لم يتم الابن عمره 24 عاما يتم احتسابه بين افراد الأسرة شرط أن لا يكون متزوجا .

– إذا كان المتقدم للقرض سيده فتستحق التقدم على القرض الأسري في حالة إذا كان سيدة مطلقة أو أرملة تعول الطفل أو اثنين.

– للاستفسار عن حول باقي عليك بالتوجه إلى الرابط شروط القرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعي .

طرق التسجيل في بنك التنمية

متاح لك التسجيل الآن في بنك التنمية و إمكانية الاستفادة بأكبر عدد من قروض بنك التسليف و اكبر عدد من الخدمات الإلكترونية ولكن قبل ذلك يتوجب عليك معرفة كافة الشروط الخاصة بقرض الأسرة من بنك التنمية عبر التقديم الإلكتروني على جميع المنتجات الممولة من قبل بنك بما فيها قرض الأسرة لذلك يتوجب عليك أولا التسجيل بنك التسليف من خلال هذا الرابط التسجيل في بنك التنمية الاجتماعي كما إتاحة موقع بنك التسليف أداة عن طريقها تحديد المنتج المناسب لك وعن طريق الأداة يمكنك إدخال بعض البيانات.

والجدير بالذكر قد سبق التحدث عن تمويل قرض الزواج من بنك التنمية ويعد هذا التمويل من اهم التمويلات التي يقدمها البنك للمواطنين الغير قادرين على أعباء ومصاريف الزواج فبنك يقدم المساعدة لتشجيع الشباب على الزواج وأيضا يقدم عده قروض ميسرة للمواطنين تساعدهم على توفير متطلبات الحياة لأسرهم للأقدام نحو مجتمع منتج ومن اهم هذه القروض:

قرض الترميم.

قرض كنف.

قرض أهل.

كما أتاحت الحكومة السعودية قرض أهل من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود ويصل قرض أهل إلى 60 ألف ريال سعودي حيث يوجد اسرلا تقوى على مواجهة الظروف الطارئة حاليا بمفردها ولا تقدر على سد احتياجات الأسرة الأساسية كما اعلن البنك أن من يحصل على القرض من المواطنين السعوديين ممن تطبق عليه شروط على هذا القرض لا يتوجب عليه سداد أي رسوم أو أي فوائد عند تسديد القرض.