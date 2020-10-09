نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa لتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في السطور التالية رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، حيث تقدم الحكومة السعودية من خلال بوابة حساب المواطن عدد من الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الانترنت والتي يحصل عليها المستخدم مباشرًا بعد تسجيل الدخول ومنها حاسبة حساب المواطنين التي تحدد المبلغ المستحق لكل مستخدم حسب عدد أفراد الأسرة إجمالي دخل الأسرة، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية قد أطلقت برنامج حساب المواطن مع نهاية عان 2017 لمساعدة الأسر المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية التي تؤدي لغلاء المعيشة وبهدف توفير العيش الكريم للجميع.

رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن

تحرص المملكة السعودية من خلال رابط البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن على توفير الوقت والجهد على المواطنين وتجنب الإصابة بوباء كورونا المستجدة، كما تقدم العديد من الخدمات التابعة الجدد بجانب خدمة الاستعلام عن دفة حسب المواطن وحساب الدفاعات وتحديث البيانات، وغيرها من الخدمات الالكترونية.

طريقة تسجيل دخول البوابة الالكترونية حساب المواطن 1442

ويمكنكم الحصول على هذه الخدمات عن طريق تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط “البوابة الالكترونية لحساب المواطن” https://www.ca.gov.sa/. الضغط على كلمة دخول كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على كلمة مرور.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

طريقة التسجيل في حساب المواطن “حساب جديد” 1442 عبر بوابة ca.gov.sa الإلكترونية

شروط استحقاق برنامج حساب المواطن

كما حددت الوزارة عدد من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق ضمن برنامج حساب المواطن واستلام الدعم بصورة شهرية عن أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويستثني حاملي بطاقات التنقل بالإضافة إلى زوج المواطنة سعودية الجنسية والأبناء وكذلك زوجة المواطن السعودي، كما اشترطت الحكومة إقامة المواطن داخل المملكة للحصول على دعن حساب المواطن، وفي حالة وجود اعتراض يمكنكم الدخول إلى بوابة حساب المواطن واختيار دراسة الاهلية واختيار أسباب عدم الأهلية لمعرفة سبب الرفض ومعالجته عن طريق ارفاق المستندات التي تثبت عكس سبب الرفض.