طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الذهاب و العودة عبر منصة ابشر

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج و عودة عبر بوابة ابشر تعتبر من اكثر الخدمات استخداما على المنصة، حيث تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة السعودية للمقيمين،وأصبحت هذه الخدمة الأكثر استخدما في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم بسبب جائحة كرونا، حيث انغلقت الكثير من الدول العربية والعالمية على نفسها ولم تفتح مجالها الجوي أو البحري وكافة أشكال الدخول والخروج إلى ارضيها إلا مؤخرا مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية، ومن هنا جاء دور منصة ابشر لخدمة المواطن و المقيم في مختلف الأمور لضمان الحفاظ علي حياة المواطنين و منع التجمعات كأحد الإجراءات الاحترازية فيما تقوم الحكومة منع التجمعات داخل مكاتب حجر الجوازات ومنعا للزحام تم أنشاء منصة ابشر للتسهيل علي المواطنين.

مميزات منصة ابشر

منصة ابشر منصة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية تم أطلاقها من قبل وزارة الداخلية السعودية، تعمل على أتاحه كافة الخدمات التي تكون تابعه لوزارة الداخلية بشكل إلكتروني للمواطنين المتواجدين بأرض المملكة وأجراء كافة المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الوزارة ومراجعة الإجارات والأوراق، وتعمل هذه منصة على الكثير من الوزارات حيث تخدم البوابة الإلكترونية ملايين المشتركين في خدمات المنصة والتي تجاوز عدد هذه الخدمات تقريبا 160 خدمة إلكترونية وجميع هذه الخدمات تشمل عدد كبير من الوزارات في المملكة وجميع هذه الخدمات تقدم بشكل مجاني.

من أهداف ابشر

السرعة في الاستجابة لإتمام الخدمات. الحد من أعداد المراجعين. الربط بين جميع القطاعات الحكومية في مكان واحد. التقليل من حالات التزوير. تقليل أوقات التواجد في المصالح الحكومية للمواطنين.

من اهم خدمات بوابة ابشر الإلكترونية

وكما ذكرنا سابقا أن منصة ابشر إلالكترونية تمتلك عدد كبير من المشتركين وأيضا الذين تجاوز عددهم حوالى 16 مليون مشترك، كما تمتلك المنصة الأكبر في المملكة اكثر من 160 خدمها تقدمها للمواطن السعودي والمقيم المغترب في المملكة، ومن اهم الخدمات التي تقدمها بوابة ابشر:

ديوان الوزارة.

الجوازات.

المرور.

الأحوال المدنية.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج و العودة علي منصة ابشر

تقدم منصة ابشر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث تم أنشأها بواسطة وازره الداخلية بالمملكة للحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التي يحتاج أليها المواطن والمقيم بالمملكة، وتأتي ضمن هذه الخدمات المقدمة عبر منصة ابشر عن صلاحه تأشيرة جواز السفر و التي تمنح المقيم علي ارض المملكة الخروج منها و العودة أليها بشكل قانوني في أي وقت ما دامت التأشيرة الممنوحة ألية لذامت مستمره ولا يتم معاقبتهم علي انتهاء التأشيرة في النطاق الزمني المسموح ويتم الاستعلام عن صلاحيه التأشيرة علي منصة ابشر كالتالي: