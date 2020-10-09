استعلام موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر 2020 ونتائج الأهلية برقم الهوية

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عمر شويل - جدة استعلام موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر 2020 من برنامج حساب المواطن 1442 بالمملكة السعودية، هو ما يشغل الكثير من المواطنين بالمملكة في الوقت الحالي خاصة مع اقتراب الموعد المحدد والذي يتم الصرف فيه بصورة شهرية، حيث تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها من معدومي ومحدودي الدخل العديد من المساعدات ضمن عدد من الضوابط والشروط للتأكد من وصول الدعم للمستفيدين وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد أعلن من قبل عن صرف منحة تحت اسم حساب المواطن في موعد محدد بصورة شهرية لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية وسداد المسئوليات.

استعلام موعد صرف حساب المواطن

استعلام موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن، حسب ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين من قبل فيتم صرف منحة حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي يتم فيه إيداع المبالغ المالية في حساب المستفيدين للبدء في صرفها من خلال الصراف الآلي المنتشر في جميع أنحاء المملكة، على أن يتم تغيير الموعد بتقديمه يوم أو تأخيره إذا صادف يوم 10 يوم إجازة رسمية وهو ما سيحدث في شهر أكتوبر الجاري، وبذلك سيتم صرف الدفعة 35 من حساب المواطن يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الجاري 2020 بدلًا من يوم السبت 10 أكتوبر والذي يعد إجازة رسمية في جميع بنوك ومصارف المملكة.

حساب المواطن 1442 الدفعة الـ35 أكتوبر 2020

شروط استحقاق برنامج حساب المواطن 1442

حددت الحكومة السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم برنامج حساب المواطن والتي جاءت في النقاط التالية: