نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد تأشيرة خروج وعودة : طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة ورسوم التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد تأشيرة خروج وعودة ، قامت وزارة الداخلية بإطلاق موقع أبشر الإلكتروني الذي يمكن من خلال لكل مواطن سعودي أو مقيم بها الاستعلام عن الكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وأيضا الاستعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة، والاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة.

تمديد تأشيرة خروج وعودة

بعد ظهور جائحة فيروس كورونا العالمي (كوفيد_19) وانتشاره في كافة أنحاء العالم، قامت المديرية العامة للجوازات بأن يمكن تمديد تأشيرة خروج وعودة آليا على أكثر من مرة دون التوجه للمؤسسات الحكومية وذلك تجنبا للازدحام حرصا على عدم أنتشار العدوي بين المواطنين.

الاستعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة

تعتبر تأشيرة خروج وعودة من أهم الخدمات المقدمة من خلال وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ورسوم تمديد التأشيرة حوالي 200 ريال سعودي لكل شهر، ولتمديد تأشيرة خروج وعودة لابد من إتباع الخطوات التالية: