نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد تأشيرة خروج وعودة : طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة ورسوم التجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمديد تأشيرة خروج وعودة ، قامت وزارة الداخلية بإطلاق موقع أبشر الإلكتروني الذي يمكن من خلال لكل مواطن سعودي أو مقيم بها الاستعلام عن الكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وأيضا الاستعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة، والاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة.
تمديد تأشيرة خروج وعودة
بعد ظهور جائحة فيروس كورونا العالمي (كوفيد_19) وانتشاره في كافة أنحاء العالم، قامت المديرية العامة للجوازات بأن يمكن تمديد تأشيرة خروج وعودة آليا على أكثر من مرة دون التوجه للمؤسسات الحكومية وذلك تجنبا للازدحام حرصا على عدم أنتشار العدوي بين المواطنين.
الاستعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة
تعتبر تأشيرة خروج وعودة من أهم الخدمات المقدمة من خلال وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ورسوم تمديد التأشيرة حوالي 200 ريال سعودي لكل شهر، ولتمديد تأشيرة خروج وعودة لابد من إتباع الخطوات التالية:
- الدخول عبر بوابة أبشر أفراد الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.
- إدخال بيانات الحساب الخاص بالمستعلم وإذا لم يكن لديك حساب يجب إنشاء حساب جديد وتفعيله.
- بعد تسجيل الدخول لابد من أختيار أيقونة التأشيرات من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار أيقونة تمديد الزيارات الشخصية.
- اختيار أيقونة تمديد تأشيرات العودة إلى المملكة.
- قلب طلب التمديد لتأشيرة خروج وعودة لابد من إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم التأشيرة ورقم الإقامة.
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