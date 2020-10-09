نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهم الدريس | أرباح سهم الدريس وتوقعاته في الفترة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر سهم الدريس أحد أهم الشركات السعودية المساهمة، حيث تمتلك الشركة ما يفوق 500 محطة بترول، وقد احتلت تلك الشركة مركزاً هاماً في السوق السعودية في قطاع الصناعات البترولية، وتقدم الشركة العديد من الخدمات البترولية المميزة والتي من ضمنها نظام واعي الدريس، والذي يقوم على توفير الاستهلاكات البترولية بشكل إلكتروني، وفي هذا المقال سنقوم بتحليل أسهم الشركة، وتوفير معلومات السهم الربحية والتوقعات المتعلقة به.

سهم الدريس

تقوم أسهم شركة الدريس على عمليات النقليات وعمليات تكرير البترول والبيع بالتجزئة، وتنافس الشركة العديد من الأسهم مثل سهم ارامكو، وسهم المصافي والبحري وكذلك سهم بترو رابغ، وقد تحولت الشركة إلى شركة مساهمة سعودية في عام 2006.

كما تقدم شركة سابك عدد من الخدمات المنافسة لسهم الدريس، خصوصاً بعد شراء ارامكو 70% من حصص سابك.

وقد حققت الشركة على مدار الأربع سنوات الماضية الكثير من الأرباح حيث في عام 2016 حققت الشركة حوالي 210 مليون ريال سعودي، وفي عام 2017 حققت أرباح 185 مليون ريال، كذلك في 2018 حصدت الشركة أرباح تقارب 215 مليون ريال، وفي عام 2019 حققت الشركة أرباح تجاوزت 547 مليون ريال سعودي، ولذلك يتضح تفوق الشركة في كل عام عن العام الآخر.

تحليل السهم

قد حققت الشركة ارتفاعاً كبيراً في سوق التداول، ثم استقر السهم في منطقة الهدف حيث بلغ السهم الواحد حوالي 69 ريال وتلك الزيادة تعتبر أعلى قيمة وصل إليها السهم خلال الستة أشهر الماضية.

والرسم البياني التالي يوضح تحليل السهم تفصيلياً.

وبذلك نرى زيادة سعر السهم اليوم عن سعر الافتتاح الذي يبلغ 67.6 ريال.

عدد الأسهم المطروحة من الشركة

تبلغ عدد الأسهم المطروحة في السوق السعودية من قبل شركة الدريس حوالي 60 مليون سهم، وقد بلغت القيمة السوقية حوالي 4.1 مليون ريال.

وقد بلغت قيمة ربح السهم الواحد حوالي 4.82 ريال سعودي، حيث بلغت أرباح الشركة في الأشهر الثلاثة الماضية حوالي 30 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020.

كيف اشتري سهم الدريس

يمكنك التداول في شركة الدريس وشراء وبيع أسهم من تلك الشركة، فكل ما عليك فقط هو امتلاك حساب جارٍ في تلك المنصات التالية والتي يمكنك من خلالها ممارسة عمليات التداول والاستثمار الإلكتروني بسهولة، ومن تلك المنصات:

وبذلك اتضح لنا ارتفاع قيمة ربح السهم من قبل لتلك الشركة في الفترة الراهنة، ويعتبر أفضل المناطق لبيع السهم، كما يمكن لأي فرد ممارسة التداول من خلال الولوج لأي منصة من منصات البنوك التي يتعامل معها ويبدأ في شراء الأسهم وبيعها عندما تحقق أكبر قيمة ربحية من تلك الأسهم.