نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن التعريف الفوري للمعاش التقاعدي بمؤسسة التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن شرط يحسم استفادة الموظف من المعاش التقاعدي، حيث أن المؤسسة قد أوضحت أن عمل مستحق المعاش التقاعدي في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر علي حصوله علي المعاش التقاعدي، كما أن المؤسسة نوهت أنه تم إتاحة إمكانيه الحصول على تعريف بالمعاش التقاعدي إلكترونيا، وقد جاء ذلك مهما بحيث لا يلزم للمستعلم الذهاب إلى مراكز الخدمة، وكان هذا بسبب الإجراءات الصحية الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا، فجاء سعي الحكومة السعودية في توفير الوقت والجهد والحماية لمواطنيها، كما انه من اهم أهداف المؤسسة هو توفير المعاشات التقاعدية لكافة الموظفين في كل من القطاع المدني والقطاع العسكري الحكومي .

البيانات المطلوبة لتعريف المعاش

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد إمكانيه طباعة التعريف بالمعاش معتمد وموثق حتي يستطيع المستعلم تقديم البيان المطبوع إلى من يهمه الأمر،ويتضمن هذا البيان المطبوع عدة بيانات مطلوبة وهي :

اسم المتقاعد صاحب المعاش التقاعدي . اسم المستفيد من المعاش . كتابة المستفيد رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر . علي المستفيد كتابة نصيبه من المعاش أو مقدار المعاش . إدخال رقم حساب الآبيان و الحسميات . و أخيرا قم بإدخال الرقم المرجعي .

خطوات الاستعلام عن التعريف بالمعاش

وضعت المؤسسة العامة للتقاعد عدة خطوات يجب اتباعها لتعريف بالمعاش بشكل فوري وسريع، والذي يخدم الكثير من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، وتكون الخطوات كما يلي :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد .

علي المستعلم أن ينقر علي أيقونة ” الخدمات الإلكترونية ” .

يجب أن يقوم المستفيد باختيار زر ” التعريف بالمعاش ” .

أن ينقر المستعلم علي أيقونة ” أبدا الخدمة ” .

علي المتقدم إدخال البيانات المطلوبة وهي ( تاريخ الميلاد _ رمز التحقق _ رقم السجل المدني الخاص بالمتقاعد ) .

قم بالضغط علي أيقونة ارسال .

سوف يستقبل المستعلم رسالة من خلال هاتفه لتحقق من البيانات .

يقوم المستعلم أخيرا بإدخال رمز التفعيل المرسل وسوف يعرض له تفاصيل المعاش التقاعدي الخاص به .

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعي دائما لتوفير الراحة و الأمان لمواطنيها، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.