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من خلال قراءتي للسير الذاتية للكثير من الأدباء عبر التاريخ، سواءًا كانوا عربًا أو غيرهم، لمست لديهم الرغبة في العزلة خاصة في سني أعمارهم المتقدمة، ولمست في توجهات الكثير منهم نقمة على المجتمع، وبدا ذلك واضحًا في قصائد الشعراء منهم وروايات الروائيين، وحتى لوحات الفنانين.
فطالما تغني أبو العلاء المعري بعزلته ووحدته، ومما قال :
واهْرُبْ مِنَ الناسِ مَا في قُرْبِهِمْ شَرَفٌ
إِنَّ الفَنِيْقَ إِذَا دَانَى الأَنِيْسَ عُقِرْ
وقال أبو القاسم الشابي برغم كونه في مطلع شبابه :
وإن أردت قضاء العيش في دعة
شعرية لا يغشى صفوها ندم
فاترك إلى الناس دنياهم وضجتهم.
وما بنوا لنظام العيش أو رسموا.
كذلك تحدث الروائي العالمي
غابرييل ماركيز عن العزلة قائلًا:
لو أنك تعلمين كم يزعجني هذا العالم ، أريد الفرار ، أن أمضي بعيداً عن هذه القذارة ، ولست أدري إلى أين يا أمي “.
و الفيلسوف الألماني نيتشه يقول “إن العزلة ضرورية لاتساع الذات وامتلائها.
وما أكثر الأمثلة على ذلك ، وإني وقد وجدت نفسي أميل لهذه الفكرة مع تقدمي في السن، قررت أن أسأل نفسي عدة أسئلة :
هل انت ناقمة على المجتمع؟
فوجدت نفسي أجيب بحدة : بالطبع لا فأنا أحب مجتمعي ووطني وأهلي.
هل يضايقك البعض؟
فأجيب بسؤال يحمل في طياته إجابة واضحة :
وهل هناك من يستطيع مضايقتي ؟
فألقيت أقلامي وقلت متسائلة وقد نَفِدَ صبري :
حسنًا فلماذا تحبين العزلة؟ وتتمنين الحياة في جزيرة نائية؟
فاعتدلت نفسي جالسة ثم قالت :
لأن الضجيج يفقدني السمع والحس وأحيانا البصر، أتوق لسماع أصوات الكون الطبيعية، صوت العصافير، حفيف الأشجار، همسات النسيم للشبابيك المشرعة، حتى صوت قطرات الماء التي تنزل من الصنبور العتيق، وبالتأكيد اشتقت لسماع نبض قلبي وعواصف الشوق وسيول الخيالات وجريان الذكريات، حتى أطياف الغُيَّاب لن تحضر في هذا الازدحام البشري والمادي الذي يحيط بنا.
في العزلة سأستعيد حواسي من جديد، وبالتأكيد سأكتبني كما يجب، وأقرأ بمهارة في كل الكتب التي ستصاحبني في عزلتي.
وبقي سؤال ساذج : هل ستكون عزلتك دائمة؟
والإجابة : سأترك باربي مواربًا من آن لأخر لزيارة خفيفة ظريفة..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلم العزلة…. للكاتبة الصحفية / ليلى الأحمدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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