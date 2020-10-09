نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دعم مربي المواشي السعودية للحصول على الدعم لتربية الماشية عبر وزارة البيئة والزراعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج دعم مربي المواشي أحد برامج التنمية في المملكة العربية السعودية حيث أنها تدعم تربية صغار المواشي تحت مظلة الإعانات الزراعية, وتعمل الحكومة على تيسير طرق الاستثمار السعودي وخصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة, لأن ذلك سوف يساعد في النهضة باقتصاد البلد والاستفادة من طاقة الشباب عن طريق دعم صغار مربي المواشي والذي يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعوية بدوره ولكن هناك بعض المتطلبات لكي يتم التسجيل والحصول على الدعم وسنقوم باستعراضها الآن.

متطلبات دعم مربي المواشي

يجب أن يكون المستفيد من دعم المواشي من أهل المملكة أي أن يكون سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقة التنقل.

أن يكون ضمن صغار مربي المواشي بالسعودية.

أن يكون لا يعمل بالقطاعات الحكومية أو الخاصة.

أن لا يكون مسجوناً أو موقوفاً أو يقيم بشكل دائم في مركز إيوائي.

أن يكون عمره فوق 21 عام.

الحصول على بطاقة صحية.

أن تنطبق جميع الشروط الفنية والصحية المتعلقة بالمواشي التي تعتمدها الوزارة.

توافر حساب بنكي باسم صاحب طلب دعم مربي المواشي ويكون مسجل في البوابة الالكترونية.

أن يقوم بإرسال الطلب من خلال البوابة الالكترونية أو التطبيقات المعتمدة الخاصة بالهواتف.

أن يقيم إقامة دائمة داخل السعودية خلال الفترة التي يستفيد فيها بالدعم.

تسجيل دعم مربي المواشي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتي يتم التسجيل في دعم مربي المواشي وهي كالآتي:

الحصول على بطاقة صحية والتسجيل في منصة أنعام.

ثم الدخول على تسجيل دعم مربي المواشي وتعبئة البيانات المطلوبة.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

بعد ذلك نقوم بتعبئة كافة البيانات فى الخانات المخصصة لها.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم التسجيل.

الضغط على زر إرسال الطلب.

وفى النهاية سوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة وإصدار قرار باعتماد الطلب.

خطوات تلقي دعم مربي المواشي

بعد الانتهاء من تقديم طلب دعم مربي المواشي واستيفاء الأوراق المطلوبة, هناك بعض الخطوات لكي يتم تلقي الدعم, وهي كما يلي:

سوف يتم التحقق من الأهلية لاستحقاق الدعم.

عمل زيارة ميدانية لكي يتم إحصاء المواشي ومعاينة الموقع.

يتم البت فى استحقاق الدعم.

وأخيراً تقوم الجهة المختصة بالتواصل مع صاحب الطلب حتي يتلقي الدعم.

حالات ايقاف دعم مربي الماشية