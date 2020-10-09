نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول جديد في إيجار ejar.sa لتجديد عقد الإيجار إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول جديد في إيجار الأكثر بحثًا بين المواطنين والمقيمين وذلك حيث يعتبر برنامج إيجار واحد من أهم البرامج الإلكترونية التي يستفيد منها فئة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وقد حرصت وزارة الإسكان على إطلاقها من أجل تعزيز فكرة الإيجار للمنشآت السكنية وغير السكنية، ومن خلال منصة إيجار يمكن تسجيل مستخدم جديد في إيجار برقم الهوية وبعض البيانات الأخرة.

تسجيل دخول جديد في إيجار

تعمل الوزارات السعودية على رقمنة الخدمات، وذلك يحسن من جودتها، ويسهل على المواطنين فرصة الحصول عليها، وقد قامت وزارة الإسكان بإطلاق برنامج إيجار، والذي يحسن من جودة عقود الإيجار، وتوثيقها في نفس الوقت، وبذلك يتم حفظ الحقوق، ويمكن تسجيل الدخول الجديد في برنامج إيجار من خلال اتباع الخطوات التالية:

سيتحتم عليك زيارة رابط برنامج إيجار www.ejar.sa وقم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

قم بإدخال رقم الهاتف، وتاريخ الميلاد وعنوان السكن والبريد الإلكتروني.

قم بإدخال رقم التحقق الذي سيأتيك على هاتفك، ومن ثم قم بالنقر على تبويب تسجيل.

تجديد عقد الإيجار إلكترونيًا

والجدير بالذكر أن منصة إيجار تتيح لك فرصة تجديد عقود الإيجار إلكترونيًا، وذلك بأسهل الخطوات، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول إلى منصة إيجار الرسمية.

قم بالنقر على تبويب خدمات مؤجر، وبعدها قم باختيار إعادة قائمة العقود.

قم بتحديث كافة البيانات المطلوبة، وقم بالنقر على السداد وتفعيل تلقائي.

على الطرف الثاني أن يقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة حتى يتثنى له الموافقة على العقد.

دليل مستخدم إيجار

وعندما أطلقت وزارة الإسكان منصة إيجار ودعت المستأجر والمؤجر والوسيط أيضًا إلى تسجيل دخول جديد في إيجار كان بهدف خفض أعداد القضايا التي كانت تتطلب اللجوء القضائي من أجل البت فيها، والتي تخص الإيجار وعقود الإيجار والتجديد، بالإضافة إلى توثيق كافة العقود، بطريقة قانونية كما طرحتها وزارة الإسكان، كما يهدف البرنامج إلى تحسين فرص الإيجارات السكنية في كافة المدن السعودية، وهنا تشهد المملكة بالكامل تحسين في المنظومة السكنية، وهذا ما تتطلع إليه وتدعمه رؤية المملكة 2030 في كافة القطاعات والخدمات.