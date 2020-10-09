نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مستخدم جديد في إيجار وطريقة توثيق العقود وتجديدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل مستخدم جديد في إيجار هو أكثر ما يبحث عنه راغبي الحصول على الوسيط العقاري، وقد تمكنت وزارة الإسكان السعودية من إصدار موقع إيجار الرسمي من أجل تنظيم الإيجار العقاري، وتوفر من خلالها تقديم عقود الإيجار الموحد، والتي تحافظ على حقوق كل الأطراف، سواء المؤجر أو المستأجر، أي أننا نستطيع أن نقول أن منصة إيجار ستكون هي الوسيط العقاري المضمون، وأطلقت الوزارة آلية تسجيل دخول جديد في إيجار

تسجيل مستخدم جديد في إيجار

وحتى تكون وسيط عقاري في منصة إيجار ينبغي أن يتوافر بك مجموعة من الشروط والتي تتمثل في أن تكون مواطن سعودي الجنسية، وألا يكون لديك سجل تجاري تابع إلى وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية، واشترطت وزارة الإسكان أيضًا أن يكون الوسيط التجاري حاصلًا على دورة تدريبية للتعرف على كل ما يخص الإيجار، وأن يكون لديه المقدرة على إدارة كافة العقارات السكنية أو غير السكنية.

تسجيل دخول جديد في إيجار

من خلال منصة إيجار للوسيط العقاري يمكن التسجيل من جديد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تقوم بالدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية الرسمية.

قم بزيارة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم قم بالنقر على تبويب تسجيل منشأة وساطة عقارية.

بعدها عليك أن تقوم بكتابة رخصة المحل، ورقم الهاتف ورقم الفاكس، ثم قم بالنقر على تبويب التالي.

ثم عليك استكمال باقي البيانات، وينبغي أن تتأكد من صحتها مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني، حيث أن الموقع سيقوم بإرسال رقم التحقق إليك، من أجل التأكيد على البيانات التي أدخلت من خلال الموقع، ثم بعدها قم بإدخال رقم التحقق واطلع على الشروط والأحكام، ثم قم بالنقر على تسجيل.

ومن المفترض أن تصلك رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل من خلال البريد الإلكتروني.

التسجيل السريع في إيجار

وعقب تسجيل مستخدم جديد في إيجار فإنك بعدها تستطيع الدخول سريعًا إلى المنصة، وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه أثناء عملية التسجيل، وإدخال كلمة المرور، ومن ثم قم بالنقر على تبويب تسجيل فقط، حتى يتثنى لك الدخول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها، سواء لتسجيل منشأة أو القيام بمهمة الوساطة العقارية وغيرها من الخدمات.