نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن 1442 وموعد صرف الدفعة القادمة 35 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم رابط التسجيل في حساب المواطن 1442 لكل من يرغب في الاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف العبء على كاهل الأسرة السعودية المستحقين للدعم، حيث تقوم حكومة المملكة باستقبال طلبات جديدة للتسجيل في حساب المواطن بشكل يومي، حتى يستفيد كل مواطن سعودي بأحقيته في الدعم طالما انطبقت عليهم شروط صرف الدعم المالي الذي بدأ العمل به منذ عام 2017، في هذا المقال عبر ” ثقفني” نقدم لكم رابط موقع حساب المواطن الرسمي لبدء التسجيل به والاستعلام عن أحقيتك للدعم.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1442

الدخول عبر رابط موقع حساب المواطن يساعدك على إرسال طلب الدعم الحكومي.

موقع حساب المواطن هو موقع متاح للجميع ممن يرغبون في تسجيل بياناتهم وفق الشروط التي أوضحتها الحكومة من قبل.

يقوم المسؤولون بعمل مراجعة شاملة لكل طلبات الدعم المقدمة إليهم من خلال موقع حساب المواطن، واستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط.

عليك أن تقوم بمراجعة طلبك على الموقع لحين قبوله أو رفضه.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442

الدخول عبر رابط موقع حساب المواطن الموضح بالأعلى.

قم بعمل تسجيل للدخول في الموقع عبر كتابة كافة البيانات المطلوبة منك من الإسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور وغير ذلك.

يرسل لك الموقع الرمز التأكيدي للتسجيل عبر رسالة نصية على جوالك.

ادخل الرمز في الموقع للتأكيد على تكملة التسجيل ثم قم بطلب تعبئة حساب جديد.

قم بتسجيل كافة بياناتك بالتفصيل وتأكد من إرسالها بشكل صحيح.

اضغط تسجيل.

موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن 1442

من المفترض أن يكون موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن كما هو مقرر في كل شهر بيوم 10 من شهر أكتوبر، ولكن تم تعديل تاريخ الصرف لكل المواطنين المستحقين ليكون في يوم 11 من أكتوبر 2020 بدلاً من يوم 10 أكتوبر وذلك وفقاً لما جاء بقوانين نظام حساب المواطن وهي: