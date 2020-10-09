نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سكني للحصول على رخص البناء إلكترونياً 1442 الخطوات وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الخدمات التي تقوم بها بوابة سكني السعودية هو إنشاء تطبيق سكني 1442 الذي يقدم خدمات فورية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية من خلال تحميل التطبيق على هاتفك الذكي وفق نسخة تشغيل الهاتف من المتجر المختص سواء لهواتف الأندرويد أو الآيفون، ثم التسجيل وإنشاء عضوية بالتطبيق، وبعد ذلك الدخول على الخدمات، ومن الخدمات الحديثة هي إتاحة الحصول على رخص البناء بطريقة إلكترونية فورية، وهذه خدمة للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية للبناء الذاتي على الأراضي الخاصة بمخططات سكني.

تطبيق سكني إصدار رخص البناء إلكترونياً 1442

كثير من الخدمات المقدمة في برنامج سكني من ذلك خدمة سكني الأراضي المجانية، ومن الخدمات التي أوضحها برنامج سكني عبر بيان صحفي اليوم هي إصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق سكني السعودية، وذلك للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية، للحصول على ترخيص بناء للأراضي السكنية التي يملكونها من خلال تطبيق سهل اختصارا للوقت والجهد، وهذه الخدمة بالشراكة مع منصة بلدي وزارة البلدية والشؤون القروية.

التصاميم الهندسية تطبيق سكني

كما أوضحت وزارة الإسكان في موقعها الالكتروني خدمات منصة سكني والحلول السكنية، وكذلك خدمة التصاميم المعمارية، بأنه للحصول على ترخيص بناء إلكترونياً وتمكين المواطنين من إجراءات بناء أراضيهم السكنية لابد من الاختيار من التصاميم الهندسية سكني، والتي تتضمن تصاميم عصرية لأكثر من 15 مكتب للتصاميم المعمارية، فيكون التصميم واسم المكتب الاستشاري، وبيان بالنوع والشكل ومساحة الأرضي المطلوبة.

خدمات تطبيق سكني وزارة الإسكان

تطبيق سكني للأجهزة الذكية يقدم الكثير من الخدمات التي تسهل على المواطنين القيام بالإجراء المطلوب والتابع لوزارة الإسكان السعودية، حيث يٌمكن التطبيق المواطنين بما يلي:

الحصول على الخيارات السكنية المتاحة

وكذلك الحصول على الحلول التمويلية بسهولة

الحصول على عروض الأسعار بالجهات التمويلية

إصدار شهادة ضريبة المسكن الأول

من الخدمات المقدمة في بوابة سكني

سكني يقدم أكثر من 23 ألف وحدة بالرياض

وفي إطار الأخبار الحديثة حول برنامج سكني السعودية، فقد تجاوز حجوزات مشاريع سكني في الرياض بالمشاركة مع القطاع الخاص لـ 61%، والحجز يتم الكترونيا عبر تطبيق سكني وكذلك موقع سكني السعودية، حيث توفر مشاريع مدينة الرياض نحو 23 ألف وحدة سكنية لنماذج متنوعة ما بين فلل، وشقق سكنية، وتاون هاوس، مع توفير المشاريع السكنية لبيئة متكاملة من الخدمات لتوفير حياة مثالية للأسر السعودية.