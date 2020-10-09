نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة دارس التعليمية www.daaris.com تسجيل دخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض رابط منصة دارس حيث كثفت وزارة التربية والتعليم السعودية جهودها للعمل على توفير جميع وسائل التعليم الممكنة, وذلك لكي يتمكن الطلاب من الحصول على المعلومات اللازمة وخاصة عن طريق منصة دارس الالكترونية daaris والدروس المقررة عليه, وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإنشاء منصة دارس تساعد في التعليم عن بعد, حيث أن المعلم يستطيع أن يقوم بالدخول إلى منصة دارس ويعرض ما يقوم بتدريسه, والطالب أيضاً يستطيع أن يدخل على المنصة ويختار المدرس المناسب له.

تسجيل دخول منصة دارس

فى البداية لا بد من الدخول على رابط منصة دارس www.daaris.com وتسجيل الدخول.

ثم يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة, فإذا كان من يريد التسجيل مُعلم , يقوم باختيار أيقونة “تسجيل مدرس جديد”, ويبدأ فى كتابة البيانات مثل الاسم, وكود الدولة, والبريد الإلكتروني الخاص به, وكلمة المرور, ورقم الهاتف, والمرحلة الدراسية, والمادة التي يقوم بتدريسها, ويجب أن يتأكد من العنوان والمكان والنوع.

بعد ذلك يجب الضغط على كلمة تسجيل.

وفى النهاية سوف يفعل الحساب من خلال البريد الإلكتروني الذي تم كتابته سابقاً, أو من خلال رقم الهاتف

ويستطيع المعلم أن يقوم بتعديل البيانات الخاصة به على منصة دارس في أي وقت, ويحق للمعلم أن يقوم بتغيير تكاليف تقديم الخدمة التعليمية وذلك بالنسبة للحجوزات الجديد فقط, وعندما يقوم الطالب بالبحث عن معلم فى مرحلة دراسية ومادة معينة, يظهر له المعلم بناء على البيانات التي قام بتسجيلها من قبل.

مميزات دخول منصة دارس